Doktorand i hälsa och livsstil
Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd / Högskolejobb / Halmstad Visa alla högskolejobb i Halmstad
2026-06-16
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Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande och innovation. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i mångvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer.
Vi söker nu en doktorand till forskarutbildningen i hälsa och livsstil med slutmålet doktorsexamen.
Den första anställningen får gälla i högst ett år och förlängs därefter med ett år i taget, under förutsättning att doktorandstudierna fortskrider på ett tillfredsställande sätt (Högskoleförordningen 5 kap 7§).
Akademin för hälsa och välfärd
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för hälsa och välfärd (HOV). Akademin för hälsa och välfärd (HOV).
Beskrivning och arbetsuppgifter
Du antas som doktorand till forskarutbildningen inom hälsa och livsstil. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att
I samarbete med representanter från Svenska Ishockeyförbundet arbeta fram en plan för att besvara projektets frågeställningar.
Undersöka, implementera och utvärdera insatser med fokus på att främja relationen mellan instruktion och praktiskt utförande av aktioner inom elitidrott.
Ha regelbunden kontakt med anställda på Svenska Ishockeyförbundet samt andra intressenter för att planera, samordna och genomföra insatserna.
I nära samarbete med handledare och övriga nära deltagare i projektet sammanställa forskningsresultat och skriva vetenskapliga publikationer enligt gängse sed samt kommunicera populärvetenskapligt med omgivande samhället.
Institutionstjänstgöring om max 20% kan komma att ingå i tjänsten.
Bedömningsgrunder
Behörig att anställas som doktorand är den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola. (Högskoleförordningen 5 kap 3§).
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen 5 kap 5§).
Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (enligt HF 7 kap. § 39) har den som:
har avlagt en examen på avancerad nivå,
har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
eller på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
Övriga bedömningsgrunder
Magister/masterutbildning inom idrottsvetenskap eller annat ämne med relevans för projektets inriktning.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Stark analytisk förmåga och kritiskt tänkande, förmåga att arbeta såväl självständigt som att samverka.
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av idrott, antingen som aktiv, ledare eller i annan funktion.
Vid tillsättning av anställningen kommer avseende fästas vid sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (Högskoleförordningen 5 kap 5§).Publiceringsdatum2026-06-16Ersättning
Lön enligt lokalt avtal för doktorander som är anställda vid Högskolan i Halmstad.Så ansöker du
Så här utformar du din ansökan.
Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.
Fakta om Högskolan.
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Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Halmstad
(org.nr 202100-3203), http://www.hh.se/omhogskolan/jobbahososs.2064.html
Kristian IV:s väg 3 (visa karta
)
301 18 HALMSTAD Arbetsplats
Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd Jobbnummer
9964962