Doktorand i diamanthalvledarfysik
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden - däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 6G kommunikation och trådlösa sensornät men även forskning och utbildning inom Life Science, hälsoteknik, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 170 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsolösningar vid Ångströmlaboratoriet.
Vi söker nu en doktorand i diamanthalvledarfysik.
Kom och jobba med oss!
Tjänsten är placerad vid avdelningen för elektricitetslära, inom institutionen för elektroteknik. Här hittar du en trevlig arbetsmiljö med ett aktivt doktorandnätverk och en mängd experimentella projekt. Avdelningen samarbetar med svenska företag - både offentliga och privata - samt andra intressenter inom de olika forskningsområdena. Vi ser fram emot din ansökan. Var med och bygg framtiden med oss!
Projektbeskrivning
Forskningen syftar till att studera elektroniska egenskaper hos syntetisk diamant och kvantmekaniska egenskaper hos färgcentra i diamant. Diamant är ett material med extrema materialegenskaper och i synnerhet många extrema halvledaregenskaper. Det är nu möjligt att tillverka enkristallina diamantfilmer med extremt hög renhet, vilket öppnar upp möjligheten att utnyttja dessa egenskaper i framtida elektroniska och spinntroniska komponenter.
De attraktiva materialegenskaperna hos diamant såsom högt bandgap, hög laddningsbärarmobilitet, hög värmeledningsförmåga, hög genombrottsspänning, kemiskt inert, etc., gör diamant till ett av de mest intressanta halvledarmaterialen. På senare tid har även diamant fått stor uppmärksamhet för applikationer inom spinntronik och s.k. valleytronik, på grund av diamants unika kvantmekaniska egenskaper, samt förekomsten av defekter, t.ex. N-V center, med extremt lång spinnkoherenstid. Speciellt förståelse av egenskaperna hos så kallade färgcentra (föroreningar såsom N-V, Si-V, Sn-V etc.) i diamant kräver grundläggande undersökning.
Diamant har under de senaste åren vuxit fram som en viktig plattform för utveckling av kvantteknologier. Design- och tillverkningstekniker som skiljer sig från konventionella metoder måste nyttjas för att realisera elektroniska komponenter baserade på enkristallin diamant. Diamant har även stor potential som halvledarmaterial i kraftelektronik, snabba switchtransistorer, detektorer inom högenergifysik, UV och neutrondetektorer, med mera.
Arbetet som doktoranden kommer att medverka i består av:
Introducera defekter och föroreningar, främst genom jonimplantation.
Tillverka teststrukturer som är lämpliga för karakterisering av färgcentra i diamant med olika tekniker (t.ex. ODMR).
Utveckla metoder för elektrisk karakterisering av färgcentra och studera laddningstransportegenskaper.
Modellering och datorsimulering.
Undervisning och övrig institutionstjänstgöring kan komma att ingå i arbetsuppgifterna, dock max 20% av arbetstiden.
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-21. UFV-PA 2026/1427.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
