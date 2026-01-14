Doktorand i design
Luleå Tekniska Universitet / Högskolejobb / Luleå Visa alla högskolejobb i Luleå
2026-01-14
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vi söker en doktorand till projektet "Human-centred Design-for-Change: co-design for collective thinking and systemic transformation". Projektet tar sin utgångspunkt i att offentlig sektor behöver nya arbetssätt som inte bara inkluderar invånare, utan även ser dem som aktiva medskapare av värde, policy och samhällsutveckling. Design spelar här en central roll, som verktyg för att synliggöra komplexitet, för att stödja kollektiv framsyn och möjliggöra experimenterande och samskapande processer i praktiken.
Ämnesbeskrivning
För ämnesbeskrivning av ämnet design, se länk https://www.ltu.se/en/research/research-subjects/design.
Projektbeskrivning
Projektet fokuserar särskilt på norrländska kommuner och regioner och genomförs i nära samverkan med lokala behovsägare för att skapa relevans, datatillgång och möjligheter till implementering och skalning. Genom policylabbs, living labs, spekulativ design och reflexiva metoder ska projektet utveckla konkreta verktyg och strukturer för inkluderande styrning. Samtidigt undersöks hur institutionella logiker - styrkedjor, ansvarsfördelning, maktrelationer - behöver förändras för att design och samskapande verkligen ska få systemeffekt.
Doktoranden blir en del av och finansieras därmed av Forskarskolan för framtidens offentliga sektor, FOFOS. Detta är en nationell forskarskola ledd av Mälardalens universitet där Center för välfärdsförändring står värd. I FOFOS deltar även KTH, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet samt ett stort antal behovsägare (offentliga organisationer) och nätverkspartners (organisationer med specifik kompetens kring innovation, förändringsarbete, hållbarhetsfrågor osv). Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete, med målet att färdigställa en doktorsavhandling. Du tränas i vetenskapligt arbete genom doktorandkurser, publicering av vetenskapliga artiklar, presentationer vid nationella och internationella konferenser, samt utforskande genom designarbete som kommuniceras i olika former och media, såsom utställningar, prototyper, föreställningar, filmer etc. Denna doktorandtjänst kan även omfatta arbetsuppgifter såsom undervisning, projekt och uppdrag.Kvalifikationer
Grundläggande behörighet för studier på forskarnivå har du som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Se behörighetskrav i gällande allmän studieplan för ämnet design här.
För anställningen krävs erfarenhet av att samarbeta med personer med olika kompetenser och i olika roller och typer av organisationer samt kunskap om och intresse för de utmaningar som offentlig sektor står inför. För anställningen krävs även gedigen erfarenhet av designarbete till exempel, egna designarbeten, anställning i näringslivet eller som konsult, vilket du ska kunna kommunicera via en portfolio. Den sökande ska vara motiverad till forskarstudier, kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt både på svenska och engelska samt ha en god samarbets- och kommunikationsförmåga med olika målgrupper. Vid tillsättningen kommer förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen vara ett viktigt kriterium.
Vi uppmanar sökande att inkomma med ett kort forskningsförslag som belyser specifika intresseområden och som tydligt visar hur dessa kan utforskas inom ramen för projektet Human-centred Design-for-Change: co-design for collective thinking and systemic transformation. Forskningsförslaget bör omfatta:
• Introduktion som beskriver din designfilosofi relaterat till hållbarhet och samhällsomvandling i norr och dina valda forskningsfrågor.
• Forskningsöversikt över relevant designforskning.
• Genomförande. Vilka designpraktiker, -studier, -metoder och -tekniker du avser att använda och/eller utveckla.
• Potentiellt bidrag av din forskning till designfältet och hållbarhetspraxis.
• Portfolio med dina tidigare arbeten.
Ditt forskningsförslag kommer att vara avgörande för vår bedömning av din lämplighet för forskarutbildningsprogrammet i design. Vi söker kandidater som är beredda att utmana konventioner och normer, som är kreativa i sin utforskande praktik och som har en stark vilja att driva gränserna för designs roll i en hållbar samhällsomvandling.
Information
För fullständig annons se, ltu.se/ledigajobb
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till maximalt 4 år effektiv tid, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde under 2026.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Ämnesföreträdare Åsa Wikberg Nilsson, 0920-49 1342, asa.wikberg-nilsson@ltu.se
eller avdelningschef Jörgen Normark, 0920-49 1480, jorgen.normark@ltu.se Facklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 04 februari 2026
Referensnummer: 480-2026 Ersättning
Enligt doktorandtrappan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9683793