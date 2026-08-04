Doktorand i datavetenskap
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2026-08-04
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Doktorand i datavetenskap med inriktning människa-datorinteraktion och visualisering
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten finns inom forskningsgruppen som leds av Dr. Danqing Shi vid Institutionen för datavetenskap, Lunds Tekniska Högskola (LTH), Lunds universitet, som verkar i nära anslutning till datorgrafikgruppen vid institutionen (LUGG, Lund University Graphics Group). Gruppen bedriver forskning i skärningspunkten mellan människa–datorinteraktion, visualisering och artificiell intelligens. Du kommer att ingå i ett växande forskningsteam och samarbeta med ledande forskare vid internationella institutioner.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH på lth.se.
Ämnes- och projektbeskrivning
I takt med att AI i allt högre grad hanterar uppgifter autonomt, sprids sätten som människor interagerar med AI över ett brett spektrum, från medvetna handlingar såsom att skriva instruktioner (prompting), betygsätta och redigera, till spontana reaktioner såsom ögonrörelser och interaktionsdynamik. Detta projekt undersöker hur mänskligt beteende kan modelleras i kontexten av människa–AI-interaktion.
Projektets kärna är beräkningsbaserad beteendemodellering. Som doktorand kommer du att samla in och analysera beteendedata inom människa–AI-interaktion och utveckla beräkningsmodeller som fångar mönster i mänskligt beteende. Forskningen är inriktad på områdena människa–datorinteraktion och visualisering. Den omfattar att utforma kontrollerade användarexperiment och att tillämpa AI-tekniker såsom förstärkningsinlärning (reinforcement learning) och sk foundation models (djupinlärningsmodeller). Dessutom kommer ditt arbete att innefatta att utforma visualiseringssystem som stöder analys, förklaring och kommunikation av komplexa beteendedata.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som också deltagande i forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20 % av arbetstiden). Anställningstiden förlängs då med motsvarande tid.
Doktorandanställningen omfattar även resor, t ex till konferenser, sommarskolor eller för möten med samarbetspartners.
Vidare kommer det ingå specifika uppgifter såsom:
Ansvar för forskningen inom ämnesområdet gällande:
insamling och analys av multimodala beteendedataset (t.ex. blickdata, interaktionsloggar)
utveckling av beräkningsbaserade beteendemodeller
utforma och genomföra kontrollerade användarexperiment
utforma och utveckla visualiseringar för analys
Samarbete med internationella forskningspartner
Deltagande i konferenser för att ge presentationer och nätverka.
Behörighet
För att vara behörig för antagning och anställning som doktorand måste du uppfylla kraven nedan.
För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:954763/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 118 (visa karta
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221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap Kontakt
Michael Doggett michael.doggett@cs.lth.se +46462224745 Jobbnummer
10022066