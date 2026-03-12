Doktorand barn- och ungdomspsykiatri
2026-03-12
Institutionen för Klinisk Vetenskap utlyser en doktorandtjänst i medicinsk vetenskap inom forskningsområdet Barn- och Ungdomspsykiatri.
Anställningstiden är fyra år och avser heltid med start 2026-07-01 eller enligt överenskommelse.
Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (Utbildning på forskarnivå)
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten är knuten till ett pågående forskningsprogram som syftar till att utveckla, utvärdera och implementera en blended traumafokuserad KBT-behandling med compassion (bTF-CBT-C) för ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Projektet adresserar ojämlik tillgång till evidensbaserad traumabehandling, särskilt i glesbygd i norra Sverige, genom att kombinera appbaserat stöd, videobesök och fysiska mottagningsbesök.
Avhandlingsarbetet omfattar kvantitativa och kvalitativa studier, inklusive förimplementeringsstudie, pilot-RCT, mekanismanalyser och en större randomiserad kontrollerad studie. Projektet vilar på ett teoretiskt ramverk som integrerar Trauma-Focused CBT, Compassion Focused Therapy samt implementeringsvetenskap.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskarutbildning och innefattar planering, genomförande och analys av empiriska studier, arbete med kliniska data, enkätinstrument och digitala interventionskomponenter, vetenskapligt skrivande och publicering samt deltagande i forskarutbildningskurser, seminarier, journal clubs och konferenser. I arbetsuppgifterna ingår även samverkan med klinisk verksamhet inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Projektet genomförs i nära samarbete med Region Västerbotten och Region Norrbotten. Huvudhandledare är Inga Dennhag, docent i medicinsk vetenskap, Umeå universitet.
Antagningskrav
För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt nedan samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).
Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses.
Övriga kvalifikationer
Särskilt meriterande är legitimation som psykolog, psykoterapeut eller läkare, eller annan relevant klinisk bakgrund inom barn- och ungdomspsykiatri eller närliggande verksamhet med barn och unga. Erfarenhet av forskning inom psykisk ohälsa hos barn och ungdomar samt kunskap om eller intresse för traumabehandling, KBT och/eller compassionfokuserade interventioner är meriterande. Vidare värderas erfarenhet av kvantitativa metoder, randomiserade kontrollerade studier (RCT), psykometri eller mixed methods, liksom intresse för digitala interventioner och implementeringsforskning. God samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samt hög motivation för forskarutbildning är av stor betydelse, och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:
- Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad till forskarutbildningsplatsen.
- Ett CV.
- Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg.
- Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner.
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2026-04-01. Publiceringsdatum2026-03-12Anställningsvillkor
Lön i enlighet med fastställd lönestege för doktorandbefattningar.
För det fall att uppehållstillstånd krävs för din vistelse i Sverige, förbehåller sig universitetet rätten att återkalla antagningen om du inte beviljas uppehållstillstånd, eller - om datum för studiestart är bestämt - om du inte kan uppvisa ett giltigt uppehållstillstånd innan datum för studiestart. Senaste datum för studiestart är 2026-08-01.
Frågor?
Kontakta: Inga Dennhag, inga.dennhag@umu.se
