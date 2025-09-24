Documentation Engineer - Kongsberg Maritime Sweden AB
2025-09-24
Är du noggrann, nyfiken och vill kombinera teknik med kommunikation? Hos oss får du arbeta med spännande marina produkter i en internationell miljö, där du blir en viktig del av ett engagerat team som utvecklar dokumentation i världsklass!
Om tjänsten Som Documentation Engineer hos oss på Kongsberg Maritime blir du en nyckelperson i att skapa, utveckla och koordinera teknisk dokumentation som gör våra avancerade marina produkter begripliga, säkra och användbara för kunder världen över.
I rollen Documentation Engineer finns två inriktningar, där fokus kan variera beroende på behov. Inriktningarna är teknikinformatör och dokumentkoordinator.
I rollen som teknikinformatör arbetar du med att skriva och uppdatera manualer för installation, drift och underhåll för en eller flera av Kongsbergs produkter. Rollen innebär i huvudsak att bearbeta teknisk information och samarbeta med ingenjörer och produktägare, för att skapa målgruppsanpassade tydliga instruktioner strukturerade utefter interna standarder och ASD S1000D 2.3. Arbetet sker i XML-baserade verktyg (Ultra, CSDB).
Som dokumentkoordinator är du ansvarig för att koordinera dokumentationsprocessen inom utvalda projekt. Du övervakar dokumentleveranser till kund, säkerställer att alla tidsramar hålls och att dokumentationen uppfyller kontraktuella, interna och externa krav (exempelvis AQAP). Du deltar aktivt i framtagningen av dokumentationen för att leveranserna ska bli kompletta, korrekta och levereras i rätt tid
Hos oss får du både arbeta med text och bild, och du blir en del av ett kompetent team av skribenter och illustratörer. Vi erbjuder en grundlig introduktion och ser till att du får rätt stöd för att växa in i rollen.
Tjänsten är placerad i Kristinehamn.
Om dig Vi söker dig som har ett stort intresse för teknisk dokumentation och som vill utvecklas i en roll där ordning, kvalitet och kommunikation står i centrum. Du kan uttrycka dig tydligt i både tal och skrift och har en god förmåga att samarbeta med olika funktioner i organisationen.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet eller utbildning inom teknisk kommunikation, dokumentationsarbete eller motsvarande
Intresse för teknik och marina produkter
God förmåga att strukturera och presentera information på ett begripligt sätt
Vana av att arbeta i IT-/systemmiljöer
Meriterande:
Erfarenhet av XML-baserade verktyg och S1000D-standard
Erfarenhet av Dokumentationshanteringssystem, såsom ProArc
Tidigare arbete som teknisk skribent eller informatör
Kunskap inom teknisk illustration
Som person är du: Du är en noggrann och strukturerad person som trivs med att skapa ordning i komplex information. Kommunikation är en av dina styrkor, du kan förklara koncept och tekniska detaljer på ett tydligt sätt och samarbetar gärna med kollegor från olika delar av organisationen. Du är driven och tar initiativ för att komma framåt, samtidigt som du har tålamod att arbeta metodiskt med omfattande material. Med en lösningsorienterad inställning ser du möjligheter till förbättringar och vill bidra till att utveckla både dokumentationen och arbetssätten.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider och kollektivavtal med möjlighet till visst distansarbete
Friskvårdsbidrag och extra stöd för motionslopp
Arbetstidsförkortning
Subventionerad lunch i personalmatsal och tillgång till gym
Föräldralön och förmånliga försäkringar
Om oss KONGSBERG är en global teknologikoncern med en tvåhundraårig historia av innovation. Vi har vårt huvudkontor i Kongsberg, Norge, och verksamhet i 35 länder. Vi tror att mångfald är vår styrka och främjar en inkluderande kultur som skapar utrymme för olika perspektiv och idéer.
Kongsberg Maritime är en teknologipionjär som möjliggör en hållbar framtid för våra hav. Med vår vision om nollutsläpp driver vi den maritima industrin framåt och löser våra kunders svåraste problem. Vi levererar världsledande produkter för framdrivning av fartyg inom alla marina sektorer på marknaden. Våra lösningar förbättrar effektivitet och säkerhet utifrån våra kunders unika behov.
Kongsberg Maritime i Kristinehamn har ca 350 engagerade medarbetare som arbetar med forskning, utveckling, försäljning, design, service och montering av marknadsledande fartygslösningar. Vårt eget hydrodynamiska forskningscenter erbjuder världsledande support för våra produktcenter och kunder globalt.
Om rekryteringsprocessen I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Elin Skau på 073-529 69 67 eller Ulf Holmgren på 076-307 10 29.
Välkommen in med din ansökan senast 8 oktober! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.com/ Arbetsplats
Tacting Kontakt
Elin Skau elin.skau@tacting.com +46 73-529 69 67 Jobbnummer
9525073