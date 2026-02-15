Djurskötare med intresse för Gris
Backegården Suggring AB / Djuruppfödarjobb / Högsby Visa alla djuruppfödarjobb i Högsby
2026-02-15
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Backegården Suggring AB i Högsby
Vi söker medarbetare till vår grisproduktion. Besättningen består av 1200 suggor och är navet i en suggring. Till sommaren utökar vi med egen smågrisproduktion i ett helt nybyggt och modernt stall för grisning och tillväxtgrisar.
Vårt mål är att driva en hållbar och modern gård med individens bästa i centrum.
Du bör ha gått lantbruksgymnasium eller liknande utbildning och/eller har erfarenhet av grisproduktion. Du är insatt i dagliga rutiner och vad det innebär att arbeta med grisskötsel. Arbetsuppgifter som seminering, vaccinering och dräktighetsundersökning, till sommaren även uppgifter tillhörande smågris och tillväxtgrisar.
Du är självgående, ansvarstagande och noggrann. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera. Det är meriterande om du tidigare arbetat med just grisskötsel.
Vi är idag ett team på fyra personer. Vår intention är att se varje individ. Vi visar hänsyn och respekt gentemot varandra, våra djur och våra kunder. Det är vår värdegrund.
Helgtjänstgöring ingår i tjänsten. Då produktionen består av två gårdar, är B-körkort ett krav.
Backegården suggring finns i Högsby och Hultsfreds kommun.
För mer information eller ansökan, kontakta Lina Danlid Burkelina@danket.se
Rekrytering sker löpande.
Välkommen till oss, en familjär arbetsplats med framåtanda och yrkesstolthet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: lina@danket.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Backegården Suggring AB
(org.nr 556803-0547) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tigerstad Kontakt
Lina Danlid Burke lina@danket.se 0702059750 Jobbnummer
9743244