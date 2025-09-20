Djurskötare
M Lindberg Ägg AB / Djuruppfödarjobb / Alvesta Visa alla djuruppfödarjobb i Alvesta
2025-09-20
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M Lindberg Ägg AB i Alvesta
Vi på M Lindberg Ägg AB söker nu efter en djurskötare till vårat team.
Vi är ett företag i ständig utveckling och söker dig som kan sätta kvalitet och kvatitet i balans. Du ska vara nogran, självgående, effektiv, driven och uppskatta ett högt arbetstempo med högt uppsatta mål.
Vi rekryterar löpande.
Lön enligt överenskommelse. Vi har kollektivavta och följer som minst dom lönerna. Men för rätt person kan det alltid diskuteras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: m.lindberg.ml@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Lindberg Ägg AB
(org.nr 556981-6753) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9518718