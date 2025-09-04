Djursjukvådare Veterinärassistent
2025-09-04
Svedala Veterinärpraktik erbjuder ett toppenjobb till en riktigt djursjukvårdsintresserad veterinärassistent-djursjukvårdare.
Vi på Svedala Veterinärpraktik är en personlig "mixed clinic" - vi tar emot häst, hund och katt. Hos oss är det lika viktigt att möta kunder med värme och empati som att erbjuda modern och högkvalitativ vård. Kliniken är utrustad med röntgen, ultraljud, laboratorie maskiner, operationsavdelning, mm. Vi har stort engagemang för tandvård och kvalificerad foder-rådgivning.
Till dig som söker skall följande vara naturligt:
• att med nyfikenhet och positiv inställning lära ny kunskap som erbjuds här.
• att ha ett glatt humör med ett mjukt och vänligt förhållningssätt till dina arbetskamrater trots att det på en veterinärklinik ibland kan bli stressigt med många kunder/arbetsuppgifter.
• att alltid bemöta kunder vänligt och empatiskt.
• att se dig själv som en kommande viktig del av verksamheten och att vilja och våga ta eget ansvar för delar av verksamheten efter internutbildning.
• att tala flytande svenska och enkelt förstå och tala engelska med kunder och support team för våra rtg och lab-maskiner.
• erfarenhet och kunskap av skötsel och hantering av häst, hund och katt.
Hos oss blir du en uppskattad del av verksamheten - där din kompetens och ditt engagemang gör skillnad varje dag.
Känner du att detta låter som rätt för dig?
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Jobbet är deltid. Vi jobbar dagtid må, ti, on, fre och kvällsöppet torsdag. Antal arbetstimmar kan variera men oftast ligger jobbtiden nära heltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: jobb@svedvet.se
Detta är ett deltidsjobb.
Svedvet AB
Kråkegårdsv 39
233 93 SVEDALA
Svedala Veterinärpraktik
Svedala Veterinärpraktik Jobbnummer
