Divisionschef division nät
Svenska Kraftnät / Ekonomichefsjobb / Sundbyberg Visa alla ekonomichefsjobb i Sundbyberg
2025-09-10
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som divisionschef för vår nätdivision erbjuds du ett av
Sveriges viktigast jobb inom energisektorn, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning.
Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Välkommen till Svenska kraftnät
Läs mer om vår arbetsplats här: Vår arbetsplats | Svenska kraftnät (svk.se)Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Då vår nuvarande divisionschef bytt tjänst och numera är vår GD, söker vi nu hans efterträdare!
Svenska kraftnät har en mycket central roll i omställningen av kraftsystemet och ett stort ansvar för en samhällskritisk infrastruktur och kraftsystemet som helhet. Vi är sedan 2019 i en tillväxtfas med kraftig uppskalning av verksamheten. Omställningen av kraftsystemet sammanfaller med tiden för omfattande reinvesteringsbehov och förstärkningar vilket gör att utvecklingstakten är hög och förväntningarna från omvärlden är mycket stora.
Division Nät har det samlade ansvaret för att på ett affärsmässigt sätt bygga och förvalta ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem. Det innebär att divisionen har ansvaret för förvaltning och underhåll av Svenska kraftnäts anläggningar. Dessutom ansvarar Nät för genomförande av anläggningsinvesteringar och för att säkerställa de tillstånd och den framkomlighet som krävs för att kunna uppföra och bibehålla Svenska kraftnäts anläggningar.
Divisionen står inför en stor taktökning av nätets utbyggnad till följd av stora förändringar i kraftsystemet. Dessutom är nätet föråldrat och det finns därför ett stort reinvesteringsbehov.
Divisionen har ca 600 medarbetare, och består av sex avdelningar, 11 sektioner och 54 enheter.
Om dig
Skallkrav:
Personliga egenskaper.
För att lyckas som divisionschef måste du ha en strategisk förmåga och ett brett perspektiv på de frågor du ställs inför.
Du är en god ledare som skapar tillit och leder genom att föregå med gott exempel. Du har ett tydligt leverans- och effektivitetsperspektiv och vana att samordna grupper, jobba tvärfunktionellt över hela organisationen och vara en bra referenspunkt för andra. Du säkerställer att kollegor och medarbetare har den information som krävs för att vi så effektivt som möjligt ska kunna nå våra gemensamma mål. Sist med inte minst skapar du engagemang och delaktighet genom ditt sätt att verka.
Eftersom vår verksamhet är säkerhetsklassad kräver detta arbete att du har en mycket hög integritet och alltid agerar på ett omdömesgillt sätt.
Svenska kraftnät befinner sig i stark tillväxt och elmarknaden utvecklas kraftigt så du måste ha lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar men också ha förmågan att skapa trygghet i förändringen.
För att trivas som divisionschef hos oss, ser du möjligheterna i förändringar.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper, inte minst din ledarskapsförmåga i denna rekrytering.
Utbildning.
Du har akademisk utbildning, gärna civilingenjör, eller motsvarande förvärvad på annat sätt.
Du har även:
• Mångårig erfarenhet som chef och erfarenhet av att leda genom andra chefer.
• Erfarenhet av att leda större utvecklings- och förändringsarbete och att strategiskt utveckla en större organisation.
• God kunskap om energisektorn och/eller infrastruktur/anläggningsverksamhet.
• Dokumenterat gott ledarskap och resultat.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i myndighet.
• Erfarenhet av arbete i organisation i kraftig tillväxt.
• Mångårig erfarenhet av att leda verksamheter som genomför stora anläggningsprojekt.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete om tjänsten så tillåter.
• Resor förekommer i denna tjänst.
• Sista dag att ansöka är 1:a oktober 2025.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester för slutkandidater, eventuellt kan även färdighetstest komma att tillämpas.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Kontakta gärna nedanstående personer för mer information;
Generaldirektör Per Eckemark, tel. 010-475 80 08.
Rekryterare Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49
Fackliga representanter är:
Erica Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Chefsavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9500958