Ditt nästa jobb börjar här!

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Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Mullsjö Visa alla säljarjobb i Mullsjö
2026-07-14
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ill du ha ett arbete där du får träffa människor, utvecklas i högt tempo och vara en del av ett team som stöttar varandra? Då kan Exaltera Marketing vara rätt plats för dig.
Vi söker nu fler säljare med utgångspunkt i Mullsjö.
Om rollen
Som säljare hos oss arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du möter kunder på event, kampanjer och andra aktiviteter där du lyssnar in deras behov och hjälper dem att hitta rätt lösningar.
Det här är ett jobb där du får använda din sociala förmåga, bygga självförtroende och utvecklas varje dag. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet – vi ser till att du får en bra start genom utbildning, coachning och stöd från erfarna kollegor.
Du utgår från vårt kontor i Mullsjö och blir en del av ett team där samarbete, glädje och utveckling är en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder
Garantilön i kombination med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och stöd
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
En arbetsplats med högt engagemang och stark teamkänsla
Vi gillar att fira framgångar
När du når dina mål vill vi att det ska märkas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Tycker om att möta människor
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Trivs med att arbeta mot mål
Tar ansvar och gillar att samarbeta
Är nyfiken och vill lära dig något nytt
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi lägger större vikt vid din inställning, ditt engagemang och din vilja att utvecklas.
Ansök idag
Om du vill ha ett jobb där du får chansen att växa, bygga värdefull erfarenhet och arbeta tillsammans med ett engagerat team vill vi gärna höra från dig.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Mullsjö. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att välkomna vår nästa kollega. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
565 33 MULLSJÖ Jobbnummer
10001956