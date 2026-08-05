Distriktssköterska Berga hälsocentral
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Kalmar Visa alla sjuksköterskejobb i Kalmar
2026-08-05
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Är du intresserad av att arbeta hos oss på Berga hälsocentral? Vi är ett glatt gäng som erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete där du får möjlighet att vara en del av den framtida utvecklingen i en spännande verksamhet. Du kommer att vara en del av en välbemannad hälsocentral med god arbetsmiljö och arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra yrkeskategorier i teamet. Utöver arbetet på Berga hälsocentral kommer även arbete inom jourverksamhet på primärvårdsjouren förekomma i begränsad omfattning.
Som distriktssköterska på både hälsocentralen och primärvårdsjouren, arbetar du främst med telefonrådgivning samt mottagningsarbete. Du assisterar och ansvarar även för omhändertagande vid olika behandlingar, akut omhändertagande, provtagning samt sjukvårdsrådgivning per telefon; vilket innebär att göra bedömningar, ge råd och lotsa till rätt vårdinstans. Vi arbetar för att skapa variation i arbetsuppgifterna.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vidareutbildad till distriktssköterska. Förutom utbildning ser vi gärna att du har erfarenhet i din yrkesroll och tidigare erfarenhet av primärvård.
Den vi söker är flexibel och positiv med ett gott bemötande gentemot såväl kollegor som patienter. God samarbetsförmåga, ansvarskänsla och intresse för att medverka i verksamhetens utveckling är en förutsättning för att trivas hos oss. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Berga hälsocentral kännetecknas av engagemang, stort fokus på patientsäkerhet och en god arbetsmiljö. Hos oss vill vi att alla medarbetare ska känna att det är meningsfullt och utvecklande att gå till jobbet. Vi befinner oss i moderna lokaler där vi satsar på systematisk utveckling och förbättring för att ännu bättre kunna möta behovet bland våra patienter.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Rimsmedsvägen 21 (visa karta
)
393 52 KALMAR Arbetsplats
Primärvårdsförvaltningen Kontakt
Carolina Rockstroh, Vårdförbundet 010-3589961 Jobbnummer
10023306