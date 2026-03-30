Distriktssköterska
2026-03-30
Om verksamheten
Kry vårdcentral Triangeln med tillhörande barnavårdscentral ligger i moderna lokaler centralt nära köpcentret Triangeln i Malmö. Vårdcentralen öppnade juni 2021 och har vuxit snabbt till ca 12300 listade patienter och ca 35 medarbetare. Här får du chans till ett flexibelt arbete där du tillsammans med oss bidrar till att utveckla primärvården. Vårdcentralen präglas av ett modernt arbetssätt, nytänkande och framförallt personcentrerad vård.
Vårdcentralen har även avtal med kommunen och ansvarar med läkarbemanning för ett SÄBO och tre LSS-boenden.
Om rollen
Du har en central roll i de sedvanliga uppgifterna på mottagningen där du får möjlighet att möta många olika patienter. Samtidigt får du möjlighet att kompetensutveckla dig själv och vara med på resan att utveckla och förändra primärvården. Vårdcentralen lägger stor vikt vid att arbeta nära patienten, med kontinuitet och med fokus på att i samarbete mellan olika professioner uppnå bästa möjliga vård.
Kvalifikationer & egenskaper
Legitimerad distriktssköterska.
Vidareutbildning i diabetesvård/ psykiatri/ astma/KOL är meriterande.
Erfarenhet inom svensk sjukvård.
Erfarenhet inom svensk primärvård är starkt meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Goda tekniska kunskaper.
Du arbetar evidensbaserat, är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först.
Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd mot både kollegor och patienter.
Vi erbjuder dig
En vårdcentral med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
Involvering i det medicinska planeringsarbetet för vårdcentralen inom nya verktyg, processer samt rutiner och riktlinjer.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av Krys fysiska vård.
Vi uppmuntrar egen kontinuerlig och återkommande fortbildning ex internt via Kry Academy.
Möjlighet att kombinera fysiskt arbete på vårdcentralen såväl som digitalt arbete där du arbetar hemifrån.
Kollektivavtal, generöst friskvårdsbidrag och andra bra förmåner och försäkringar.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse. Omfattning: Heltid Anställning: Tillsvidareanställning med inledande 6 mån provanställning. Arbetstider: Vardagar, dagtid. Plats: Malmö
Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschefen på hiefa.iskandarani@kry.se
. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
