Distriktssköterska
2026-01-18
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vår verksamhet fortsätter att växa, och vi söker nu en engagerad distriktssköterska som vill vara delaktig i att utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss. Vi är en privat vårdcentral som drivs på uppdrag av Region Örebro län.
Vi är en centralt belägen vårdcentral i Örebro med ett nära och kompetent team där patienten alltid står i fokus.
Som distriktssköterska hos oss får du en viktig roll i verksamheten. Du kommer att arbeta både självständigt och i team med andra professioner. Vi värdesätter ett gott bemötande, ett professionellt förhållningssätt och ett genuint intresse för primärvård.
Erfarenhet av arbete på vårdcentral/primärvården
Meriterande erfarenheter:
Goda kunskaper i Cosmic journalsystem
Specialistutbildning som diabetessjuksköterska, astma/KOL-sjukskötersja.
Vi erbjuder bl.a.
Bra villkor
En trygg och trivsam arbetsplats med engagerade kollegor
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner och arbetssätt i vår växande verksamhet
Centralt läge med goda kommunikationsmöjligheter
Vill du vara med och forma vårdcentralens fortsatta utveckling? Välkommen att ansöka - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: order@mittistanvc.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559416-5333)
Fredsgatan 2 (visa karta
)
703 39 ÖREBRO Arbetsplats
Mitt i stan vårdcentral Kontakt
Muhammed Alshamari muhammed.alshamari@regionorebrolan.se Jobbnummer
