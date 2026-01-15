Distriktsläkare, Bureå hälsocentral, Bureå
Region Västerbotten, Primärvård Syd Skellefteå / Läkarjobb / Skellefteå Visa alla läkarjobb i Skellefteå
2026-01-15
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Primärvård Syd Skellefteå i Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177, Centrum för opererande verksamheter samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Skellefteå primärvårds södra basenhet består av hälsocentralerna Anderstorp, Bureå, Burträsk och Lövånger. Här arbetar vi tillsammans för att utveckla primärvården.
Bureå hälsocentral behöver nu förstärka sitt team med en distriktsläkare.
Bureå hälsocentral, med cirka 3500 listade patienter, ligger stadsnära med Skellefteå centrum blott 15 minuter bort. Orten växer till följd av sitt samtidigt lantliga, natursköna läge och närheten till centrala Skellefteå. På Bureå hälsocentral blir du snabbt "en i gänget". Här är gemenskap och samarbete nyckelord som verkligen känns i väggarna. Vi har en stabil bemanning över tid och låga trösklar mellan varandra. Arbetsmiljö, patientsäkerhet och innovation är våra ledord.
På Bureå hälsocentral tänker vi nytt och testar gärna nya arbetssätt för att skapa god vård och god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som distriktsläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen väga in personens hela livssituation.
Du arbetar i hög grad självständigt, men teamarbete med läkarkollega och övriga professioner förekommer. Hos oss får du möjligheten att handleda utbildningsläkare och studenter till att bli framtida kollegor.
Jourtjänstgöring i primärvårdsjouren ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin. Du är noggrann, tar stort ansvar för ditt arbete och din arbetsplats och är trygg i din profession. Du kan arbeta både självständigt och i team och har god social kompetens. Vi tror att du är en nyfiken och kreativ som person som gärna provar nya grepp och arbetssätt.
Primärvården i Skellefteå befinner sig på en utvecklingsresa mot framtidens primärvård, där vill vi gärna få med dina reflektioner, erfarenheter och perspektiv. Kritiskt tänkande och en positiv attityd går därför hand i hand.
Svenska nivå C är ett krav. Det är meriterande om du innehar B-körkort.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299126". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Syd Skellefteå Kontakt
Avdelningschef
Niklas Svenlin niklas.svenlin@regionvasterbotten.se 0913-17411 Jobbnummer
9686774