Distriktsköterska/sjuksköterska
2026-01-02
Vill du bli en del av ett engagerat och stöttande team med målet att ge högkvalitativ vård med fokus på patientsäkerhet och gott bemötande varje dag?Publiceringsdatum2026-01-02Om företaget
Curera är en liten och hemtrevlig vårdcentral belägen i Farsta Centrum med bra möjligheter till kollektivtrafik. Vår mottagning är placerad i läkarhuset med närhet till röntgen, lab och specialistmottagningar. Vi är ett kompetent och engagerat team som tillsammans har hand drygt 7000 listade patienter. Patientgruppen är varierande vilket många tycker är stimulerande.
Som sjuksköterska/distriktsköterska på vår mottagning kommer du bl.a. arbeta med telefonrådgivning eller rådgivning via vår chatt och mottagningsbesök för bl a injektioner, infusioner, såromläggningar.
Vi tycker att teamarbete är viktigt och har dagliga ronder mellan yrkesgrupperna för att kunna planera på bästa sätt för patienterna inför besöken.
Vi erbjuder dig
KompetensutvecklingVi har många möjligheter internt via Capio Academy men ger också möjlighet till externa utbildningar då det är viktigt för oss att alla medarbetar få möjlighet att utvecklas i sina roller.
Flexibla arbetstiderVi har verksamhet helgfria vardagar kl 8-17 och i den mån verksamheten tillåter kan du använda dig av flextid. Vi försöker också att tillmötesgå önskemål om arbetstider och det finns möjlighet att förlägga arbetet hemifrån någon dag/vecka.
FörmånerKollektivavtal, friskvårdsbidrag, personlig utvecklingstid, fredagsfrukost, möjlighet till förmånscykel, kostnadsfri pensionsrådgivning m.m.
Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet. Du är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt.
Du är noggrann i ditt arbete, har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter vad varje situation kräver. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera. Du är engagerad och noga med att alltid hålla hög kvalitet i ditt arbete. Du gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling. De trivs både med att jobba självständigt och i team.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
