Distriktschef Virkesmätning-Dalarna

Är du en strukturerad och självgående ledare som trivs med att coacha medarbetare och utveckla verksamhet? Vill du bidra till Sveriges skogsnäring och leda i en föränderlig miljö? Då kan du vara vår nästa distriktschef!
Om rollen
Du har ett självständigt ansvar för distriktet som omfattar 10 mätplatser, 5 terminaler och cirka 24 medarbetare.
Du leder med en coachande och inkluderande stil, säkerställer kvaliteten i vårt arbete och bygger långsiktiga relationer med medarbetare, kunder och samarbetspartners. Som distriktschef är du antingen stationerad i det egna hemmet eller på vårt kontor i Falun. Du har huvudansvaret för personal och verksamheterna inom ditt distrikt.
Område Mitt består av sex distrikt som sträcker sig från Uddevalla/Södertälje i syd till Sälen och Gävle i norr. Mitts ledningsgrupp utgörs av sex distriktschefer samt områdeschefen. Som en del av Mellansveriges ledningsgrupp inom virkesmätning bidrar du till utvecklingsarbete och förbättringsprojekt. Du leder dina medarbetare på distans, men en stor del av arbetet sker ute i distriktet, vilket innebär regelbundna resor flera gånger i veckan - en chans att vara nära verksamheten och skapa starka relationer.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
- Ansvara för kvalitet och daglig drift på mätplatserna
- Personal- och arbetsmiljöansvar
- Rekrytera, leda och coacha medarbetare
- Bygga kundrelationer och säkerställa värde i våra tjänster
- Arbeta med mål, resultat och budget
- Delta i förbättringsarbete och utvecklingsprojekt
Vi söker dig som:
- Har eftergymnasial utbildning eller likvärdig erfarenhet
- Har erfarenhet av ledarskap med personal- och arbetsmiljöansvar
- Är kommunikativ, lyhörd och tydlig
- Kan fatta beslut, prioritera och planera effektivt
- Har god datorvana och trygghet i digitala system
- B-körkort är ett krav
- Bor inom eller i närheten av distriktet
Meriterande:
- Skoglig bakgrund eller kunskap om skogsbranschen
- Erfarenhet av förändringsledning eller utvecklingsprojekt
- Erfarenhet av budgetansvar och/eller ekonomisk uppföljning
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du delar våra värderingar: Pålitliga, Opartiska, Engagerade och Tillsammans.
Det här erbjuder vi
- Ett självständigt arbete med stor frihet och möjlighet att påverka
- Flexibilitet - du kan delvis arbeta hemifrån och styra din arbetsdag
- Friskvårdsbidrag och privat sjukvårdsförsäkring
- Tillgång till fritidsboenden i Sverige och en lägenhet i Spanien
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där alla har möjlighet att bidra med sina unika erfarenheter.
Information om anställningen
Löne- och anställningsvillkor: Enligt gällande kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Anställningens omfattning: Heltid
Upplysningar om anställningen lämnas av: Ellinor Ivarsdotter- Områdeschef Mitt: 010 228 54 33 alt. ellinor.ivarsdotter@biometria.se
Fackliga representanter
Jens Nordenberg, Akademikerföreningen, 010-228 51 16
Marie Söder, 010-228 51 39 och Kjell Nordin 010 228 53 01, Unionen
Christer Andersson, 010 228 51 63, Ledarna
John Öhrberg, 010 228 51 05, GS
Ansök nu och ta nästa steg i din ledarkarriär med Biometria. Tillsammans gör vi skillnad!
Vänligen skicka in din ansökan genom länken nedan. Din ansökan skall innehålla en presentation av dig själv och vad som lockar med tjänsten samt en meritförteckning/CV.
Välkommen att skicka in din ansökan senast den 2026-02-01
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. Vänligen läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten. (https://biometria.varbi.com/center/tool/position/465806/edit/tab:1/imy.se)
Biometria är en medlemsägd och central aktör inom svensk skogsnäring. Vi mäter det virke som flödar mellan skog och industri och som opartisk säkerställer vi att Sveriges skogsägare är trygga i sina virkesaffärer. Uppdraget är att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på virkesmarknaden. Biometria erbjuder även tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkesaffärer, och vi har ett långsiktigt samarbete med forskningsinstitut och universitet. Genom vårt arbete verkar vi som ett informationsnav inom skogsnäringen och erbjuder en plattform med standardiserad och kvalitetssäkrad information som vi själva och andra aktörer kan bygga nya moderna tjänster på. Totalt är vi 850 anställda med verksamhet i hela Sverige, vårt huvudkontor ligger i Uppsala.
