Distributör vikarie bil- och cykeldistikt, Arvika

2026-03-02
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
, Sunne
, Årjäng
, Kil
, Munkfors
Gillar du att arbeta på natten och vill förstärkta vårt gäng i Arvika?
Om Erna Logistik
Erna Logistik (tidigare NWT Distribution AB) är ett bolag inom Erna-gruppen, som har en tydlig strategi för tillväxt de kommande åren.
Inom koncernen driver vi verksamheter inom lokaljournalistik, marknadsföring, distribution och fastighetsförvaltning. Vi finns i Skaraborg, Dalsland och Värmland.
Erna Logistik är ett distributionsbolag som distribuerar morgontidningar, tidskrifter och mindre paket i Värmland, delar av Skaraborg och norra Dalsland. Bolaget startade sin verksamhet 1 mars 2019.
Vi har cirka 350 anställda distributörer som med bil, cykel och till fots gör cirka 100 000 leveranser/natt måndag-lördag året runt.
Om rollen
Just nu söker vi omgående vikarier till både cykel- och bildistrikt i Arvika centrum med tillhörande tätort och landsbygd.
Som distributör är du sista länken mot våra kunder och prenumeranter, därför är det viktigt att du är ansvarstagande och kan jobba självständigt.
Du jobbar nattetid och börjar vanligtvis 03:00, efter avslutat arbetspass under morgonen har du hela dagen fri till annat. Distributionen sker 6 dagar i veckan, måndag till lördag, och distriktens storlek varierar normal mellan 2,5-4,5 timmar, helt beroende på vilket område man kör i samt vilken distributionsdag i veckan det är. Bildistrikten tar normalt lite längre tid än ett cykeldistrikt. Betald upplärning innan med hjälp av en handledare.
Lön enligt kollektivavtal.
Om dig
• Du ska vara noggrann och ha hög servicekänsla
• Ha fyllt 18 år
• Giltigt B-körkort för bildistrikt
• Tala, läsa och förstå grundläggande svenska
• Inneha personnummer (eller samordningsnummer)
Giltigt arbetstillstånd i Sverige
Har du frågor kontakta: Tomas Hörnqvisttomas.hornqvist@ernalogistik.se
Placeringsort: Arvika
Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-03-20. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag Ersättning
