Distributionsförare

Däckindustri i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Upplands Väsby
2025-12-09


Vi söker nu Distributionsförare!
Arbetet utgår från Upplandsväsby och går ut på att med lastbil hämta/lämna hjuluppsättningar ute hos våra kunder.
Vi söker dig som är självgående och kan ta egna initiativ. Du bör också vara villig att hugga i då tunga lyft förekommer dagligen.
Stor del av arbetsdagen består av lastning/lossning av hjul med hjälp av lastbilens bakgavellyft och en däckkärra. Relativt korta körtider och flera stopp i stockholmsområdet.
Arbetstid vardagar 06:30 till 14:30. Sysselsättningsgrad 100%
C-körkort och YKB är ett krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: jobbsokdackindustri@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distributionsförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Däckindustri i Sverige AB (org.nr 559137-0548)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9636569

