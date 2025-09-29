Distributionselektriker
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vår kund är en ledande aktör inom teknisk infrastruktur med verksamhet inom eldistribution, kommunikation och energilösningar. Företaget är etablerat över hela Sverige och har under de senaste åren samlat sina verksamheter under ett gemensamt varumärke - med fokus på att skapa ett starkt, teknikdrivet och framtidssäkrat erbjudande.
Här får du chansen att vara en del av ett växande företag som kombinerar stabilitet med utvecklingsmöjligheter. Du arbetar i en miljö som uppmuntrar självständighet, eget ansvar och problemlösning - ofta direkt ute i fält, där du får nyttja din tekniska kompetens till fullo. Bolaget är inne i en tillväxtfas och söker nu efter fler kompetenta medarbetare till sitt team i Stockholmsområdet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en långsiktig tjänst med stora möjligheter till utveckling inom ett område där efterfrågan ständigt växer. För rätt person finns det goda möjligheter till karriärvägar och fördjupning inom tekniskt avancerade projekt.
Du får:En tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Arbete i ett kompetent team med högt engagemang
Förmåner enligt gällande kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Tjänstebil
Utbildning.
Arbetstider: Vardagar 07.00-16.00, med placeringsort i Norra Stockholm
Vad tjänsten innebär
Som Distributionselektriker arbetar du med elnätsuppdrag inom lågspänning. Tjänsten är operativ och fältbaserad, med arbetsdagar som börjar när du är ute på första uppdraget. Rollen innebär stor variation och kräver att du trivs med att ta eget ansvar, samtidigt som du har nära kontakt med både beställare, entreprenörer och interna kollegor.
Arbetsuppgifter inkluderar: Ny- och ombyggnation av elnät
Drift- och underhållsarbete
Felavhjälpning
Mindre projektledning
Roll som elsäkerhetsledare
Löpande kontakt med beställare och elentreprenörer.
Inför anställning får du en introduktionsutbildning i företagets system och arbetssätt. Du utgår hemifrån och disponerar arbetsbil.
Vem vi söker
Vi söker dig som har ett stort teknikintresse, god struktur i ditt arbetssätt och trivs i en roll med både självständighet och ansvar. Du är lösningsorienterad, har lätt för att samarbeta och vill bidra till ett kvalitativt och säkert elnät.
Vi ser att du har: Minst 2 års erfarenhet som distributionselektriker
God datorvana
Gymnasieutbildning inom el eller motsvarande
B-körkort (krav)
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du tidigare arbetat med både jordkabel och luftledningar inom lokalnät, samt är van vid att hantera mindre projekt.
Låter det här som en roll för dig? Ansök redan idag - urval sker löpande. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare hos 2Complete.
2Complete
2Complete

Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt. 2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. 2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
