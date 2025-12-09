Distributionschef Brev, Värnamo
PostNord Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Värnamo Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Värnamo
2025-12-09
Från var som helst till vem som helst. Och tvärtom. PostNord är Sveriges och Nordens mest anlitade leverans- och logistikpartner för privatpersoner och företag. Vi har tre lika viktiga affärsområden i organisationen: Brev, Paket och Logistik. Nu söker vi en Distributionschef till affärsområde Brev i Värnamo.Du, vi och jobbetSom distributionschef är du den förlängda armen ut i den operativa verksamheten. Det är både en administrativ och verksamhetsnära tjänst där du ingår i ledningsgruppen och samarbetar med chefskollegor på annan ort. Vi söker dig som på ett prestigelöst sätt vill leda och motivera ditt team, och vara med och bidra till en innovationskultur.Den här tjänsten är för dig som är resultatinriktad, och vill vara en del av ett framgångsrikt team. Som person är du kommunikativ, tydlig, och duktig på att coacha. Du har en förmåga att identifiera förbättringar och utveckla verksamheten. Du har förståelse för vilka krav och förväntningar våra kunder har på oss och vår verksamhet. Din placering kommer vara på brevbärarkontoret i Värnamo och du rapporterar till Lars-Åke Dahlberg - Platschef.Vad du kommer att göra
- Planera och leda den löpande verksamheten inom ansvarsområdet kopplat till vår brev verksamhet
- Arbeta med transformation för att anpassa verksamheten till ändrat tjänsteutbud, nya system och arbetssätt
- Utveckla verksamheten genom ett synligt, tydligt och kommunikativt ledarskap
- Identifiera förbättringsmöjligheter, dokumentera och se till att dessa omhändertas
- Etablera och vidareutveckla relationer till relevanta aktörer i vår omvärld
Vem du är
- Taktisk och kvalitetsmedveten: Du är processinriktad och bra på att prioritera i förändring
-
Företagsam och prestigelös: Du får förändring att hända och är lätt att kommunicera med
-
Engagerad: Du skapar samsyn, bygger goda och hållbara relationer och involverar medarbetare kring vision och värderingar
-
Resultatorienterad: Du ser till helheten såväl som till den operativa verksamheten
- Affärsmässig: Du har affären i fokus och drivs av verksamhetsutveckling
- Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
- Gymnasieexamen
- Akademisk utbildning inom logistik, teknik eller ledarskap är meriterande
-
Flerårig dokumenterad erfarenhet som chef och ledare, gärna från att leda i förändring
- Erfarenhet från logistik, transport, produktion eller liknande personalintensiv bransch
- God administrativ förmåga, systemvana och kunskaper i Office-paketet
- Svenska och engelska flytande i både tal och skrift
- B-körkort
Varför vi finnsPostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med! Läs mer på postnord.se.Vad väntar du på?Vi gör ett urval av kandidater löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan. Undrar du något över tjänsten? Mejla till Lars-Åke Dahlberg på lars-ake.a.dahlberg@postnord.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Ersättning
