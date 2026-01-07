Disputerad forskare inom sensorinformatik
2026-01-07
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du forskarutbildad och vill kombinera teoretiska studier med tillämpad problemlösning för Sveriges säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
I rollen som forskare kommer du att vara en viktig del av vårt team och bedriva forskning och utveckling i samarbete med andra forskare och ingenjörer inom området. Som en del av forskargruppen kommer du att arbeta med den senaste tekniken inom bland annat bildbehandling, signalbehandling och deep learning, och bidra till utvecklingen av nya algoritmer och system för exempelvis spaning, robotik, autonoma markfordon och flygfarkoster, fasta och mobila övervakningssystem, målföljning i sensornätverk, geoinformatik, terränganalys, signaturanalys och sensorsystemvärdering. Du förväntas kontinuerligt följa utvecklingen inom forskningsområdet.
Arbetet genomförs i projektform under ledning av projektledare och utförs såväl självständigt som tillsammans med andra forskare och ingenjörer. I rollen som forskare kommer du att arbeta med problemformulering, metodval, planering, genomförande och analys av experiment samt dokumentation och presentation av resultat i rapporter och artiklar. I arbetet kan även omsättning av forskningsresultat i domänspecifika tillämpningar hos olika uppdragsgivare ingå. Projektledning kommer på sikt ingå i arbetsuppgifterna.
Om enheten
Beroende på din profil kommer du att placeras i någon av enheterna inom verksamhetsområdet Sensorinformatik som tillhör Cyberförsvar och ledningsteknik . Inom verksamhetsområdet Sensorinformatik arbetar FOI med tillämpad forskning för i första hand försvar- och säkerhetstillämpningar. I fokus står analys av sensordata från militära eller civila spanings- och övervakningssystem, ofta med syftet att hjälpa användare att tolka och förstå en situation så att de snabbt kan vidta rätt åtgärder.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som är disputerad eller licentiat inom datorseende, autonomi, reglerteknik, AI eller annan inriktning som FOI bedömer som lämplig. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Du har kunskap inom några av följande områden:
Signalbehandling och sensorfusion
Bildanalys och datorseende
Maskininlärning och djupinlärning
Autonoma farkoster och robotik
Som forskare på FOI får du ett arbete med stor möjlighet till egenpåverkan och det förväntas att du är initiativtagande och självgående. Vidare kräver arbetsuppgifterna en god problemlösande analysförmåga och ett flexibelt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi dig?
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 28 Januari 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Jan-Erik Mathisen. Fackliga företrädare är Niclas Wadströmer (Saco-S) och Anette Frid (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jan-erik.mathisen@foi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), https://www.foi.se/ Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Jan-Erik Mathisen +46 13 37 80 00 Jobbnummer
9671438