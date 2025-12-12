Disputerad forskare för modellering, simulering och värdering
2025-12-12
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du arbeta med modellering, simulering och värdering, vara en del av hela utvecklingskedjan och få vara med och göra skillnad för Sveriges säkerhet? Ser du helheten och vill sätta in saker i ett sammanhang? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Hos oss på enheten för Taktisk telekrigvärdering kommer du bidra till försvaret av Sverige genom värdering av komplexa tekniska system. I rollen som forskare kommer du bland annat att utveckla och arbeta med simuleringsmodeller av militära system och deras sensorer, t.ex. sensorerna i ett flygplan eller fartyg, för att analysera deras prestanda. I den virtuella världen hjälper vi Försvarsmakten att, bland annat, ta fram skyddslösningar för våra fartyg och flygplan utan att behöva genomföra dyra och miljöbelastande prov.
Du kommer att arbeta i en eller flera projektgrupper, enskilt och i team, huvudsakligen med verktyg i Windowsmiljö. På FOI medverkar du i hela utvecklingskedjan, från problemformulering till slutleverans. I arbetet ingår mjukvaruutveckling samt analyser av underlag, simuleringsresultat och praktiska prov för att besvara frågeställningar från våra uppdragsgivare och för att vidareutveckla våra system.
För dig med bakgrund inom exempelvis systemutveckling eller test och evaluering finns det goda möjligheter att vara med och forma hur vi löser problem och leda projekt som direkt bidrar till Sveriges försvarsförmåga.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Taktisk telekrigvärdering som tillhör avdelningen Telekrig . Verksamheten vid enheten syftar främst till att genom olika metoder och verktyg värdera operativa och framtida hot- och skyddssystem på högre systemnivåer. Enhetens värderings- och simuleringsarbete hanterar främst faktorer rörande kommunikations- och mikrovågssystem samt optroniska system.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Disputerat inom teknisk fysik, elektroteknik, medieteknik, datateknik eller motsvarande relevant område
Dokumenterad erfarenhet av mjukvaruutveckling i C/C++, Java eller motsvarande
Dokumenterad erfarenhet av forskning inom eget och/eller andra forskningsfält
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska, eftersom resultatrapportering sker i formen av presentationer och rapporter. Huvudsakligt arbetsspråk är svenska.
Utöver dina formella meriter lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen bör du uppskatta att utveckla och implementera nya modeller och metodiskt arbeta igenom olika möjligheter. Du kommer ha öppna diskussioner med kollegor om alternativa lösningar på uppgifter.
Vi söker dig som är resultatinriktad och har god analytisk förmåga. Du är ansvarstagande och driver självständigt och effektivt arbetet på ett strukturerat sätt för att leverera efterfrågade resultat i tid. Vidare har du en god kommunikationsförmåga och samarbetar på ett bra och konstruktivt sätt med såväl kollegor som uppdragsgivare.
Meriterande
Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Modellering och simulering ( t.ex. i Matlab/Simulink)
Elektromagnetism/vågutbredning
Optronik
Radarteknikutveckling
Statistik
Visualisering
Försvaret, försvarsnära forskning eller försvarsindustrin
Systems Engineering
Test & Evaluering
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 18 januari 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Gustav Romeling. Fackliga företrädare är Ulf Sterner (Saco-S) och Pernilla Bergfeldt (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
