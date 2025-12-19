Disputerad data scientist till KB labb
2025-12-19
Är du forskare inom ai och data science som vill arbeta med några av Sveriges mest unika och omfattande datamängder? På KB-labb får du möjlighet att utveckla avancerade ai-modeller, experimentera med kulturarvsdata i aldrig tidigare skala och bidra till lösningar som kan förändra både forskningsfältet och samhällets tillgång till kunskap. Här möts innovation, vetenskaplig höjd och verklig påverkan.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som disputerad data scientist vid KB-labb arbetar du i små projektgrupper där ai-forskning kombineras med praktisk ai-baserad tjänste- och systemimplementering. Du ansvarar för att utveckla, utvärdera och integrera modeller som stödjer både forskningsprojekt och bibliotekets egen verksamhetsutveckling.
Arbetet omfattar bland annat:
• Datakurering och kvalitetssäkring av omfattande kulturarvsdata
• Modellutveckling, modellutvärdering och modellträning
• Design och integrering av tjänsteorienterade och agentiva ai-modeller
• Översättning av laborativt utvecklingsarbete till skalbara och hållbara systemlösningar
• Initiera och skriva forskningsansökningar samt leda forskningsprojekt
• Samarbete med forskare, utvecklare, samlingsexperter och interna beställare
För att lyckas i rollen behöver du:
• Avslutad forskarutbildning (PhD) inom datavetenskap, språkteknologi eller annat relevant område
• Starka kunskaper i programmering, särskilt inom Python, R, JavaScript eller C++
• Erfarenhet av modellbaserad inferens och modellträning
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet som data scientist eller liknande utanför akademin
• Erfarenhet av att arbeta med stora datamängder
• Erfarenhet av superdatorer
• Erfarenhet av att initiera och driva forskningsprojekt
• Postdoktorala vetenskapliga publikationer
• Erfarenhet av konsultativt arbete i tvärfunktionella miljöer
Som person är du nyfiken, prestigelös och trivs i en miljö där både experimenterande och tydlig resultatorientering är viktiga. Du har hög vetenskaplig integritet och en förmåga att växla mellan att vara lyhörd rådgivare och tydlig vägledare beroende på situation. Du tar ansvar, arbetar strukturerat och bidrar till en öppen och lärande arbetskultur. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställning och tillträde
Det här är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månader provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placering är i Stockholm. Säkerhetsintervju samt bakgrundskontroll och arbetsprov kan komma att genomföras med slutkandidat.
KB har verksamhet på olika orter, Stockholm, Strängnäs och Bålsta, och tjänsteresor förekommer.
Vi erbjuder flexibla arbetsförhållanden för att möjliggöra balans mellan arbete och privatliv.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-26. Bifoga CV och beskriv varför du är intresserad av jobbet och vad du kan bidra med, du behöver inte bifoga personligt brev.
I denna rekrytering använder vi oss av urvalsfrågor istället för personligt brev där du beskriver kort varför du är intresserad av denna tjänst och vad du kan bidra med. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.Kontakt
I denna rekrytering samarbetar KB med Experis. För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Pia Boström, pia.bostrom@se.experis.com
, 070-314 68 66. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta: Love Börjeson, enhetschef - 070-007 31 48. Fackliga kontaktpersoner: May Nilsson, ST-KB och Karl Isaksson, SACO-KB. Båda nås via KB:s växel: 010-709 30 00.
KB-labb är en innovationsmiljö inom Kungliga bibliotekets FoU-verksamhet. Här utvecklar vi ai- och språkmodeller baserade på KB:s omfattande kulturarvsdata och skapar nya metoder för att tillgängliggöra digitalt material för forskare och samhället i stort. Genom att kombinera avancerad ai med kulturarvsdata spelar enheten en nyckelroll för svensk ai-utveckling och framtidens forskningsinfrastruktur.
Om Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och nationell forskningsinfrastruktur. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. Vi har allt från handskrifter, böcker och tidningar till musik, film och datorspel. KB bevarar och tillgängliggör vårt kulturarv, bidrar till svensk forsknings kvalitet och främjar samverkan mellan Sveriges bibliotek. Ytterst handlar uppdraget om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning. Dessutom är KB en arbetsplats för forskare, studenter och ca 330 medarbetare.
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av ansvar, öppenhet, tillit och lärande. Vi vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Biblioteket
(org.nr 202100-1710), http://www.kb.se/ Kontakt
Pia Boström pia.bostrom@se.experis.com 0703146866 Jobbnummer
9657729