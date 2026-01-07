Dispatch & Scheduling Specialist - Servly Jordbro
2026-01-07
Servlys utvecklingsresa fortsätter - och nu tar vi nästa viktiga steg. Nu söker vi en systemstark och analytisk Scheduler & Dispatch Specialist som vill vara med från start, med spetskompetens och skapa strukturen för hur Servly arbetar med schemaläggning. Här kliver du in i ett etablerat bolag med höga ambitioner, men också i en miljö där mycket fortfarande formas. Det här är rollen för dig som vill sätta avtryck, driva utveckling och lägga grunden för hur vi arbetar i hela koncernen framåt.
Om oss
Servly är en märkesoberoende och ledande aktör inom service och installation av vitvaror, tvättstugor, värmepumpar och fritidsprodukter. Med verksamhet runt om i landet möter vi privathushållens, bostadsbolagens och tillverkarnas efterfrågan på professionell service. Vi är en del av KEYTO Group, den ledande aktören för tjänster i och omkring hemmet. Inom gruppen erbjuder vi ett brett utbud av tjänster för att förenkla vardagen. Genom våra systerbolag tillhandahåller vi städning, vitvaruservice, flytthjälp, trädgårdsskötsel, veterantjänster och mycket mer. De bolag som idag ingår i KEYTO Group är Servly, Hemfrid, Veterankraft, Qleano, Fissa&Feja, Skura, Sinnesfrid, Meritum, med flera.
Om rollen I det dagliga arbetet ansvarar du för planering, schemaläggning och dispatching av våra tekniker. Du ser till att rätt kompetens är på rätt plats vid rätt tid och skapar förutsättningar för en effektiv arbetsdag ute på fältet. Tempot kan växla snabbt och oförutsedda händelser är en naturlig del av jobbet - här behövs ett skarpt systemöga, trygg prioriteringsförmåga och en känsla för struktur.
Samtidigt blir du en nyckelperson i vårt större utvecklingsarbete. Vi bygger just nu gemensamma arbetssätt i hela koncernen, där schemaläggning spelar en central roll. Du är med och tar fram rutiner, processer och standarder för hur planering och resursstyrning ska fungera framåt. Servly Group står inför en större implementering av Salesforce Field Service, och du kommer vara med från start - som en av de personer som testar, påverkar och formar hur lösningen ska fungera i praktiken.
Det här är rollen för dig som trivs i skärningspunkten mellan stabil drift och framtidsbygge - där både detaljerna och helheten spelar lika stor roll.
Centrala uppgifter: Dispatcha och styra resurser i realtid - lösa ombokningar, avvikelser och prioriteringar
Planera, skapa och kvalitetssäkra dagliga och långsiktiga scheman i våra system
Övervaka dagens flöde och säkerställa att teknikerna har rätt information och rätt förutsättningar
Hanterar förändringar och oförutsedda händelser på ett snabbt, analytiskt och strukturerat sätt
Bidra i Servlys Salesforce Field Service-implementation, t.ex. genom att testa lösningar, ge användarfeedback och hjälpa till att forma arbetssätt och processer
Samarbeta nära teknik, kundservice och drift för att skapa en stabil och effektiv daglig leverans
Vara en aktiv del av teamet i Jordbro och bidra till en arbetskultur med ordning, precision och lagkänsla
Vem söker vi? Vi söker dig som har erfarenhet av schemaläggning, dispatching eller operativ planering och som trivs i en vardag där många delar hänger ihop. Du har arbetat i planerings-, order- eller field service-system tidigare och har lätt att förstå logik, dataflöden och hur system påverkar arbetssätt i praktiken.
Du är en person som gillar ordning, är analytisk och snabbt kan sätta rätt prioriteringar när förutsättningarna ändras. Du vill arbeta både hands-on i driften och med att förbättra arbetssätt över tid - och du får energi av att skapa struktur, standarder och tydlighet i en miljö där inte allt är på plats än.
Centrala krav Erfarenhet av arbete i schemaläggnings-, dispatching- eller planeringssystem
Stark systemvana och digital kompetens - du navigerar snabbt i flera system samtidigt
Erfarenhet av planering, logistik, koordinering eller resursstyrning
God analytisk förmåga, förstår samband och kan fatta beslut vid förändrade förutsättningar
Strukturerat arbetssätt och förmåga att skapa ordning i en vardag med mycket som rör sig
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande, men inte krav Erfarenhet av Field Service-system (t.ex. Salesforce Field Service, IFS, SAP FSM)
Erfarenhet från service-, installations- eller logistikverksamhet
Erfarenhet av att arbeta i organisationer med hög förändringstakt
B-körkort (bra att veta men inget krav)
Rekryteringsprocess
Har du läst ända hit? Då är chansen stor att detta är rätt utmaning för dig. I denna rekryteringsprocess tar Servly hjälp av systerbolaget Hemfrids rekryteringsfunktion. Processen består av:
Tester via Assessio (personlighet & logik)
Inledande intervju med rekryterare
Intervju med rekryterande chef
Avslutande intervju med ledning
Referenstagning & bakgrundskontroll
Tjänsten är på heltid med placering i Jordbro med start enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: john.virdeborn@hemfrid.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
