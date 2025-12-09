Diskare Stenunge Allé

Vi söker nu en erfaren diskare till en populär lunchrestaurang i Stenungsund med havsutsikt! Vi ser att du är noggran och trivs i ett litet men familjärt team. Arbetstiderna gäller dagtid, måndag till fredag. Du har erfarenhet av huvdiskmaskin och kan vara behjälplig så att salladsbuffé och kaffestationen är ren och påfylld.
Eftersom det är ett öppet kök har du även kontakt med gäster, vilket gör att vi söker dig som är social och serviceinriktad och ser till att gästerna möts av en trevlig och ren miljö.
Du blir anställd hos RA Hospitality men arbetar ute hos vår kund Restaurang Stenunge Allé. Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av arbete i restaurangdisk
God vana av att hantera huvuddiskmaskin
Du talar svenska flytande
Du är noggrann, stresstålig och trivs med att arbeta i ett team
Meriterande
Körkort och tillgång till bil (inget krav)
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Björn Dunlap bjorn.dunlap@rahospitality.se Jobbnummer
9636371