Diskare sommar

2026-02-08
Big Street Barbecue & Bar är en restaurang beläget på Storgatan i Rättvik
Vi har 65 platser i restaurangen, bar och stor uteservering på sommaren. Vår meny består av en steakhouse del där köttet är framträdande med tillbehör. Kompletteras med ett par fiskrätter, skaldjur och hamburgare. Vi satsar även på öl och har ca 100 sorter att erbjuda.
Hos oss vill vi att gästerna ska känna sig som hemma och ha en härlig stämning med trevlig personal och nöjda och glada gäster.
Nu söker vi förstärkning i disken Är du serviceinriktad, gillar högt tempo, är ordningsam och lagspelare. Du kan arbeta dagar, kvällar och helger, ja då passar du in hos oss.
Arbetsperiod juni-augusti
Goda kunskaper i svenska språket.
Tillträde omgående.
Märk ansökan med diskare .
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: therese@bigstreet.nu
