Diskare sökes till säsongsarbete

Strandbistron Sthlm AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-01-22


Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande diskare till säsongsarbete hos oss.
Arbetet är en viktig del av kökets dagliga drift och kräver att du trivs i ett högt tempo.

Publiceringsdatum
2026-01-22

Dina arbetsuppgifter
Diskning av köksredskap, porslin och glas
Hålla disk- och köksområden rena och organiserade
Hjälpa till med enklare köksuppgifter vid behov
Följa rutiner för hygien och säkerhet

Vi söker dig som:
Är pålitlig, effektiv och stresstålig
Kan arbeta självständigt och i team
Har god arbetsmoral och ansvarskänsla
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:
Säsongsanställning
Arbete i ett professionellt och samarbetsinriktat team
Möjlighet till fler arbetspass och eventuell förlängning
Trygg och strukturerad arbetsmiljö

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: Info@strandbistron.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Strandbistron Sthlm AB (org.nr 556778-2296)
Strandvägskajen 19 (visa karta)
114 54  STOCKHOLM

Arbetsplats
Happy People In The Morning AB

Jobbnummer
9698906

