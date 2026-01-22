Diskare sökes till säsongsarbete
2026-01-22
Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande diskare till säsongsarbete hos oss.
Arbetet är en viktig del av kökets dagliga drift och kräver att du trivs i ett högt tempo.

Dina arbetsuppgifter
Diskning av köksredskap, porslin och glas
Hålla disk- och köksområden rena och organiserade
Hjälpa till med enklare köksuppgifter vid behov
Följa rutiner för hygien och säkerhet
Vi söker dig som:
Är pålitlig, effektiv och stresstålig
Kan arbeta självständigt och i team
Har god arbetsmoral och ansvarskänsla
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Säsongsanställning
Arbete i ett professionellt och samarbetsinriktat team
Möjlighet till fler arbetspass och eventuell förlängning
Trygg och strukturerad arbetsmiljö

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: Info@strandbistron.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Strandbistron Sthlm AB
Strandvägskajen 19
114 54 STOCKHOLM

Arbetsplats
Happy People In The Morning AB
