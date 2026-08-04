Diskare sökes till Restaurang
K4 Pampas AB / Restaurangbiträdesjobb / Sigtuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sigtuna
2026-08-04
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I en upprustad gammal stenlada utanför stan hittar du Steninge Bruk, där vi har byggt Sveriges största grill inomhus. Här serveras lunch, brunch, middag och fika i rustika, gamla lokaler. Vi arrangerar även privata fester, bröllop och företags event och kan ta emot upp till 300 personer samtidigt.
Vi söker en noggrann och positiv person till vårt team! Som diskare ansvarar du för att hålla rent och snyggt, städa, ta hand om disk, leveranser och hjälpa kockarna vid behov.
Tidigare erfarenhet är ett plus men inte ett krav – viktigast är att du har en bra attityd och gillar att jobba i team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: info@steningebruk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K4 Pampas AB
(org.nr 559096-2394), http://steningebruk.se
Steninge Slottsväg 141 (visa karta
)
195 91 MÄRSTA Arbetsplats
Steninge Bruk Jobbnummer
10022046