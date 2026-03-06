Diskare sökes till asiatisk restaurang i Uddevalla

Rekryteringsexperten Göteborg AB / Restaurangbiträdesjobb / Uddevalla
2026-03-06


**Ange referens "ATUdisk" i din ansökan**
Vi söker en diskare till vår asiatiska restaurang i Uddevalla! Restaurangen serverar asiatisk buffé hela dagen och tar emot många gäster varje dag.
Om dig: Du är stresstålig, noggrann och arbetar effektivt även när tempot är högt. Du tar ansvar, håller ordning omkring dig och hjälper gärna dina kollegor när det behövs.
Arbetsuppgifterna: består främst av att samla in disk från restaurangen och att diska i våra diskmaskiner samt hålla ordning i diskrummet. Du ser till att vagnar med disk töms, att köksutrustning hålls ren och att arbetsytor och golv hålls städade.
Arbetstiderna: är förlagda inom restaurangens öppettider, kl. 11-20. Du måste kunna arbeta på helger.
Tjänsten är heltid, 100 %.

• *Ange referens "ATUdisk" i din ansökan**

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ATUdisk".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rekryteringsexperten Göteborg AB (org.nr 559470-4420)

Arbetsplats
Asiatisk restaurang

Jobbnummer
9783023

