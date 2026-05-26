Diskare & Städ
Hej !
Vi söker nu diskare och städare - start omgående
Vi växer och behöver förstärkning direkt. Det här är viktiga roller hos oss. Utan en stark disk och ordning i lokalen fungerar inte verksamheten.
Vi söker dig som:
Är noggrann och tar ansvar
Klarar av att jobba i högt tempo
Är punktlig och pålitlig
Gillar att jobba i team
Inte är rädd för att ta i när det behövs
Erfarenhet är meriterande men inget krav. Rätt inställning är viktigare än CV.Publiceringsdatum2026-05-26Dina arbetsuppgifter
Disk och köksstäd
Hålla ordning i kök och arbetsytor
Städning av restaurangytor
Säkerställa en ren och trivsam miljö för gäster och kollegor
Arbetstider främst kvällar och helger.
Start omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: info@lundsolkallare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ölkällaren Lund AB
(org.nr 559445-9777)
Bredgatan 25 (visa karta
)
222 21 LUND Arbetsplats
Lundabryggeriet Ölkällare AB Jobbnummer
9929752