Diskare Le Kebab
Le Kebab AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Le Kebab AB i Stockholm
Vi söker personal med rätt inställning och en vilja att lära!
Är du en person som gillar att arbeta i kök, har öga för detaljer och trivs i ett högt tempo? Då kan det vara dig vi söker till vårt team på Le Kebab!
Om rollen:
Som diskare på Le Kebab är du en viktig del av köket. Du hjälper till med förberedelser, håller rent och organiserat, och ser till att allt flyter på i köket. Arbetet är varierande och kan vara fysiskt krävande, men det är också roligt och lärorikt - särskilt om du gillar att jobba med mat och vill utvecklas inom restaurangbranschen.
Vad vi söker:
Du är noggrann, snabb och gillar att hålla ordning.
Du trivs med att jobba i team och kan ta egna initiativ.
Du klarar av ett högt tempo och håller humöret uppe även när det är stressigt.
Tidigare erfarenhet är ett plus, men det viktigaste är att du har rätt inställning och är villig att lära dig!Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
På Le Kebab serverar vi prisbelönt kebab och goda veganska alternativ i en avslappnad och modern miljö. Vi jobbar som ett lag och värdesätter god stämning - både i köket och ute i restaurangen.
Vi är ett företag som växer, så om du vill utvecklas och ta nästa steg i din karriär finns det stora möjligheter här hos oss.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Le Kebab-familjen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: jobb@lekebab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Le Kebab AB
(org.nr 559221-9280)
Upplandsgatan 51 (visa karta
)
113 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Le Kebab Jobbnummer
9786429