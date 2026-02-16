Diskare deltid

Ystads Matbod AB / Restaurangbiträdesjobb / Ystad
2026-02-16


Vi söker en diskare som vill bli en del av vårt team.
Tjänsten är främst kvällstid och innebär både disk och städning.
Hos oss jobbar vi tätt tillsammans, som ett lag där alla spelar en lika viktig roll.
Familjär, hjälpsam, genuin och glad stämning bland personalen är självklar för oss. Man ska tycka om att gå till jobbet.
Du som söker: Gillar att jobba i team , är pålitlig, punktlig, noggrann och inte rädd för att ta i samt trivs i ett högt tempo .
På Tryffelsvinet är det Italienska köket kärnan, det avlånga landet där matkulturen kan variera stort från region till region.
Bor du inte i Ystad behövs bil och körkort för att ta sig från jobbet då det blir senare kvällar än kollektivtrafiken.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: hej@tryffelsvinetystad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ystads Matbod AB (org.nr 559485-0942)
Hamngatan 1 B (visa karta)
271 39  YSTAD

Arbetsplats
Tryffelsvinet Ystad

Jobbnummer
9746160

