Diskare
Drottninggatan 6 AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-07-15
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Ligger på drottningatan 6, Italiensk och husmans alacarte och lunch ska kunna klara av stress, hjälpsam, kunna komma överens med personal, passa tider, va glad och positiv Ska ha erfarenhet minst 1 år i disk, ska kunna hjälpa till i köket, städa i disken och i köket, ska kunna hantera stress,
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
ring ägare 0736136196 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drottninggatan 6 AB
(org.nr 556702-9110)
Drottninggatan 6 (visa karta
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111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Drottninggatan 6 AB Jobbnummer
10003880