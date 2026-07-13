Diskare
Ästad Vingård AB / Restaurangbiträdesjobb / Varberg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Varberg
2026-07-13
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, Falkenberg
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Nu söker Restaurang Logen en noggrann och effektiv diskare. Tjänsten är på 75 % med start omgående?
OM TJÄNSTEN
Som diskare kommer du jobba nära kök- och servisteamet på Restaurang Logen. Arbetet kräver att du är noggrann, effektiv och bra på att samarbeta med övriga kollegor.
OM DIG
Du är en glad och positiv person som gärna hugger i. Logens kök och servis är en sammansvetsad grupp som får svårt att klara dagens uppgifter utan sin diskare. Du är snabb, effektiv och ser till att hålla allting skinande rent.
FAKTA
Anställningsform: Tillsvidareanställning 75% (inleds med provanställning 6 mån)
Lön: Enligt överenskommelse
Start: Omgående
Körkort och bil är nödvändigt eftersom det inte går någon lokaltrafik ut till Ästad Vingård.
OM ÄSTAD VINGÅRD
Ästad Vingård är en av Sveriges största vingårdar med ekologisk vinodling och egen vinproduktion. I huvudsak odlas druvan Solaris med fokus på mousserande vin. På gården finns 82 rum för övernattande gäster, samt konferensmöjligheter för 100+ deltagare. Här finns även Sinnenas Spa som inspirerats av de omgivande naturreservaten Åkulla bokskogar. Restaurangerna Logen och Smakbaren serverar allt från frukost till lunch, mellanrätter och middag. I anslutning till Ästad Vingård ligger även Restaurang ÄNG. Ästad Vingård är ett familjeägt företag i tredje generationen och ligger strax utanför Varberg.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ästad Vingård AB
(org.nr 556613-8797), http://www.astadvingard.se
Ästad 10 (visa karta
)
432 77 TVÅÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10001033