Om tjänsten Var med och skapa en riktigt bra restaurangupplevelse för våra gäster. Som diskare ansvarar du för att hålla allt vi arbetar med rent och snyggt. Om dig Du är noggrann, pålitlig och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du tar ansvar för ditt arbete, har god arbetsmoral och förstår vikten av ordning och hygien. Med ett positivt förhållningssätt och god samarbetsförmåga är du en viktig del av teamet och bidrar till att kök och service flyter på smidigt även under stressiga perioder. Fakta Omfattning: 80% (jobb varannan helg) Start: Enligt överenskommelse Lön: Enligt överenskommelse