Diskare

Ästad Vingård AB / Restaurangbiträdesjobb / Varberg
2026-01-20


Publiceringsdatum
2026-01-20

Om tjänsten
Var med och skapa en riktigt bra restaurangupplevelse för våra gäster. Som diskare ansvarar du för att hålla allt vi arbetar med rent och snyggt.
Om dig
Du är noggrann, pålitlig och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du tar ansvar för ditt arbete, har god arbetsmoral och förstår vikten av ordning och hygien. Med ett positivt förhållningssätt och god samarbetsförmåga är du en viktig del av teamet och bidrar till att kök och service flyter på smidigt även under stressiga perioder.
Fakta
Omfattning: 80% (jobb varannan helg)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ästad Vingård AB (org.nr 556613-8797), https://astadvingard.se/om-oss/lediga-tjanster/lediga-tjanster-sommarjobb/
Ästad 10 (visa karta)
432 77  TVÅÅKER

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9693473

