Diskare - bemanning - extra

För att kunna söka detta jobb måste du ha ett annat jobb eller studier minst 50%
Vi söker efter dig som har erfarenhet av att jobba som diskare. Har du tidigare erfarenhet ifrån restaurangbranschen så är det meriterande men det viktigaste är att du är en person med servicekänsla, utstrålning, har viljan att lära och är stresstålig.
Att vara diskare är ett ansvarsfullt och viktigt jobb på en restaurang. Som diskare diskar du allt från kök och matsal, och ställer tillbaka allting där det ska vara. Ibland kan du få hjälpa till i köket med enklare sysslor och ibland också i restaurangen. Det är viktigt att man håller rent och fint och lämnar diskrummet rengjort efter avslutat pass.
De flesta av våra uppdragsgivare är konferensanläggningar och hotell i Sigtuna kommun.
Registrerar du dig med ditt CV via denna annons är du alltid sökbar i vårt system när vi får uppdrag där vi bemannar olika företag med diskare. Du blir anställd hos oss som bemanningskonsult och uthyrd på olika uppdrag.
Beskriv gärna vem du är, och när du finns tillgänglig för uppdrag.
Om Vi Bemannar.nu
Vi Bemannar.nu är ett bemanningsföretag och som gör avstamp i Arlandaregionen. Vi har olika typer av bemanningsuppdrag såsom lager, logistik, spedition, servis.
Vi vet att behovet av diskare är stort och behöver fler kandidater i vår kandidatdatabas. Ansök nedan med ditt CV och passa även på att beskriva i ditt personliga brev, eller fritext-rutan, om vad du helst vill göra och i vilka roller du är ditt bästa jag.
Varmt välkommen att söka!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
