Disk- och lagermedarbetare
Romme Alpin AB / Restaurangbiträdesjobb / Borlänge Visa alla restaurangbiträdesjobb i Borlänge
2025-08-29
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Romme Alpin AB i Borlänge
Romme Alpin
Romme Alpin ligger 13 km utanför Borlänge i södra Dalarna och är Sveriges största skidanläggning utanför fjällvärlden. Romme Alpin är öppen sju dagar i veckan under vintersäsongen. Vår målgrupp är varierande och den korta resvägen lockar många gäster från Stockholm och andra städer i Mellansverige.
Romme Alpins Ski Lodge är idag Dalarnas största med 700 bäddar. Där i centrum för vår anläggning ligger flera av våra restauranger, till exempel den stora Lodgerestaurangen med plats för 700 gästande skidåkare. Ytterligare restauranger har vi placerat på toppen av Snöberget och Solklinten.
Romme Alpins gäster har alla ett stort intresse i skidåkning och högt ställda förväntningar på att bli väl omhändertagna. De vill bo bra och äta och dricka riktigt gott. Vår uppgift är att ge dem en lika härlig upplevelse på hotellet och i de olika restaurangerna som de kommer att få i skidbacken.
Flest skidgäster har vi under helger och lov. Vi jobbar som mest när andra är lediga.
Om jobbet
Diskrummet är hjärtat i alla restauranger!
Diskare och lagerhanterare vid Romme Alpin är viktiga kuggar i vårt stora service-team.
Som diskare ser du till att smutsig disk snabbt tas om hand och att ren disk hamnar där den hör hemma. Du kommer att fylla och tömma diskmaskiner, allt efter noggrant uppsatta rutiner.
Förmodligen kommer du att hjälpa till med en del andra arbetsuppgifter också, på lagret, i köket eller ute i restaurangen.
Som lagerhanterare kommer du framför allt att ta emot regelbundna leveranser av mat och dryck, färska, konserverade, kylda eller frysta.
Du kommer att se till att de snabbt hamnar på rätt plats, att ordning och reda alltid råder och att där är rent och snyggt.
Vem söker vi:
Till disken söker vi dig som är ordningsam, noggrann, ansvarsfull och har känsla för detaljer. Du är fylld av energi, gillar att hålla ett högt tempo och är bra på att motivera och peppa dina kollegor.
Du är prestigelös och rycker gärna in där du bäst behövs, t.ex. i matsal eller köket. Du gillar att arbeta i team, både större och mindre, men kan även jobba självständigt.
Till lagret söker vi dig som är stark, snabb, noggrann och duktig på att organisera ditt arbete. Erfarenhet som diskare, lagerarbetare eller något annat serviceyrke är meriterande.
Vi gillar lite extra:
• Du är flexibel, effektiv och samarbetsvillig och tycker om att ha det rent och snyggt omkring dig.
Bra att veta
Alla som arbetar på Romme Alpin får utbildningar inom service, de rutiner vi följer, den mat och dryck vi serverar och de system vi använder.
Du behöver kunna ta dig till och från vår arbetsplats på egen hand, med bil eller kollektivt, och vi ser gärna att du förstår och kan uttrycka dig på svenska.
Romme Alpin är en rök- och snusfri arbetsplats.
Om säsongens tjänster
Tjänsterna gäller säsong-/timanställningar och kan innefatta kombijobb med andra avdelningar. Lön enligt avtal med Hotell och Restaurang.
För mer information vänligen besök vår hemsida:https://www.rommealpin.se/sv/sokjobbhososs/restaurang/diskpersonal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Romme Alpin AB
(org.nr 556230-2363), http://www.rommealpin.se
Koppslahyttan 111 (visa karta
)
781 98 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9482206