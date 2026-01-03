Disk- och köksbiträde (75 %)

Laziza Ideon AB / Restaurangbiträdesjobb / Lund
2026-01-03


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Laziza Ideon AB i Lund

Vi söker ett disk- och köksbiträde på 75 % tjänst till vårt kök.

Publiceringsdatum
2026-01-03

Dina arbetsuppgifter
Disk och rengöring av köksutrustning
Enklare köksarbete och förberedelser
Städning och ordning i kök och arbetsytor
Samarbete med övrig kökspersonal

Vi söker dig som:
Har 1-2 års erfarenhet av liknande arbete
Behärskar svenska eller engelska i tal
Är punktlig, pålitlig och håller tider
Kan arbeta både självständigt och i team
Har en positiv inställning och god arbetsmoral

Vi erbjuder:
En trygg anställning på 75 %
Ett trevligt arbetsklimat
Möjlighet att utvecklas inom köksarbete

Låter detta intressant? Skicka din ansökan med CV och kort presentation.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: rekrytering@laziza.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Laziza Ideon AB (org.nr 559475-1348)
Scheelevägen 15 K (visa karta)
223 63  LUND

Jobbnummer
9668243

Prenumerera på jobb från Laziza Ideon AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Laziza Ideon AB: