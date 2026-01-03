Disk- och köksbiträde (75 %)
Laziza Ideon AB / Restaurangbiträdesjobb / Lund Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lund
2026-01-03
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laziza Ideon AB i Lund
Vi söker ett disk- och köksbiträde på 75 % tjänst till vårt kök.Publiceringsdatum2026-01-03Dina arbetsuppgifter
Disk och rengöring av köksutrustning
Enklare köksarbete och förberedelser
Städning och ordning i kök och arbetsytor
Samarbete med övrig kökspersonal
Vi söker dig som:
Har 1-2 års erfarenhet av liknande arbete
Behärskar svenska eller engelska i tal
Är punktlig, pålitlig och håller tider
Kan arbeta både självständigt och i team
Har en positiv inställning och god arbetsmoral
Vi erbjuder:
En trygg anställning på 75 %
Ett trevligt arbetsklimat
Möjlighet att utvecklas inom köksarbete
Låter detta intressant? Skicka din ansökan med CV och kort presentation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: rekrytering@laziza.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Laziza Ideon AB
(org.nr 559475-1348)
Scheelevägen 15 K (visa karta
)
223 63 LUND Jobbnummer
9668243