Director Group Reporting & Control
Director Group Reporting & Control till Dole Northern Europe
Till Dole Northern Europe med huvudkontor i Helsingborg söker vi nu en Director Group Reporting & Control - en strategiskt viktig ledarroll med ansvar för koncernens rapporterings- och styrningsstruktur på högsta divisionsnivå. Denna roll är en är en spännande möjlighet för en senior ledare som vill kombinera affärsnära ledningsrapportering, ledarskap och ett centralt transformationsuppdrag inom finansiella system och processer.
Vill du vara med och göra världen hälsosammare och mer hållbar - varje dag?
Dole Northern Europe är norra Europas största frukt - och grönsaksföretag med en omsättning på över 2 miljarder USD. Vi har verksamhet i 12 länder och odlar, köper, förädlar, förpackar, marknadsför, säljer, fraktar och optimerar logistiken kring färska produkter från hela världen. Vi förser kunder inom detaljhandel, restaurang- och grossistsektorn med färsk frukt och grönt varje dag, året runt.
Vi är en del av Dole plc - världens största leverantör av färsk frukt, bär och grönsaker med över 35 000 medarbetare globalt och en årlig omsättning på över 8,5 miljarder USD. Varumärket DOLE® används för ett brett sortiment av frukt och grönsaker - från det välkända till mer exotiska produkter - och är ett av de mest igenkända namnen inom färskvaror globalt. Hos oss genomsyras arbetet av våra värderingar Passion, Nyskapande och Ansvar - och nu söker vi en Director Group Reporting & Control som vill vara med och göra skillnad. För mer information, besök oss på: https://doleplc.com/
Uppdraget
I rollen har du det övergripande ansvaret för finansiell rapportering, controlling, koncernredovisning och konsolidering gentemot divisionens högsta ledning. Du agerar strategisk sparringpartner till CFO och ledningsgrupp samt säkerställer att beslutsfattare har tillgång till högkvalitativa, relevanta och tillförlitliga finansiella beslutsunderlag.
Du leder en etablerad Group Reporting & Control-funktion med sex medarbetare och har ett tydligt mandat att vidareutveckla struktur, kompetens och arbetssätt.
En central del av uppdraget är att ta en ledande roll i vidareutvecklingen av ledningsrapportering i HFM (Hyperion Financial Management). Projektet befinner sig i ett tidigt skede och kommer att vara avgörande för koncernens framtida konsoliderings- och rapporteringsplattform.
Rollen rapporterar direkt till CFO och du ingår i dennes ledningsgrupp.
Ansvarsområden i urval
• Övergripande ansvar för management- och ledningsrapportering på koncernnivå
• Säkerställa hög kvalitet, styrbarhet och transparens i finansiell rapportering
• Ansvara för koncernredovisning och konsolidering enligt interna krav samt US GAAP
• Kvalitetssäkring och analys av dotterbolagens finansiella rapportering
• Driva utveckling och effektivisering av rapporterings- och konsolideringsprocesser
• Vara finansiell rådgivare och bollplank till ledningsgrupp och seniora intressenter
• Leda och utveckla teamet samt bygga en skalbar och framtidssäkrad rapporterings- och controllingfunktion
• Aktivt ägarskap i HFM-applikationen och tillhörande förändringsarbete
Placering
Du är placerad i Helsingborg och besöker kontoret i Köge veckovis, där en del av ditt team är placerat, Doles kontor i Köge finns 20 minuter söder om Köpenhamn.
Vi söker en erfaren och affärsorienterad ledare med stark analytisk förmåga och hög professionell integritet. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta nära senior ledning och trivs i en roll där förväntningarna är höga och beslutsstödet affärskritiskt.
Du är en trygg och tydlig ledare som bygger starka team, skapar struktur i komplexa miljöer och driver förändring med både pondus och lyhördhet. Du kombinerar strategiskt perspektiv med operativ precision och har ett uttalat kvalitetsfokus.
Bakgrund och kvalifikationer
• 5 - 10+ års erfarenhet inom controlling, koncernrapportering och finansiell styrning i större organisation
• Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
• Gedigen erfarenhet av koncernredovisning och konsolidering i internationell miljö
• God kunskap inom US GAAP och/eller IFRS
• Erfarenhet av finansiella konsoliderings- och rapporteringssystemen, meriterande med HFM-erfarenhet
• Dokumenterad ledarerfarenhet med personalansvar
