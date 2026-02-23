Digitaliserings- och IT-chef, Solna stad
Solna kommun / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-02-23
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solna kommun i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Brinner du för digitalisering och smarta lösningar? Är du en utvecklingsorienterad, lyhörd och stabil ledare som vill göra verklig skillnad? Då kan du vara den vi söker till vårt team på Digitalisering och IT.Publiceringsdatum2026-02-23Om företaget
Solna stad befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Genom verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering skapar vi samhällsnytta i hela organisationen.
Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd.
Som chef för Digitalisering och IT leder du 24 medarbetare som arbetar centralt i Solna centrum. Enheten möter hela stadens verksamheter och driver digitaliseringen där den behövs. En stor del av IT-verksamheten är outsourcad till externa leverantörer, vilket innebär nära samarbete med våra IT-partners. Tillsammans med verksamheterna driver vi digitaliseringen framåt och säkerställer en stabil och säker IT-drift.
Vårt erbjudande
Hos oss får du:
- Flexibel arbetstid.
- Möjlighet att driva en spännande utvecklingsresa tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor.
- Goda möjligheter till egen kompetensutveckling.
- Tillgång till Solna stads förmåner som arbetsgivare.
Vad innebär arbetet?
Som Digitaliserings- och IT-chef får du en central roll i att driva Solna stads digitala utveckling. Du leder det övergripande arbetet inom digitalisering och IT och ansvarar för medarbetare, budget och verksamhetsuppföljning utifrån politiska mål, strategier och operativa planer.
Du säkerställer att staden arbetar utifrån en modern och stödjande IT-arkitektur med tydliga ramar för cybersäkerhet, molnlösningar och AI. I rollen ingår också att hålla dig à jour med nya teknologier och trender för att på ett proaktivt sätt utveckla framtidssäkra och relevanta system.
Som företrädare för IT-verksamheten deltar du i externa nätverk och samverkansforum, där du bygger relationer och driver frågor som stärker Solna stads digitala kapacitet.
Vem söker vi?
Vi ser att du har:
- Relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet/utbildning.
- Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete med stöd av digitalisering.
- Mycket god skriftlig och muntlig förmåga i svenska.
- Minst tre års erfarenhet som chef inom digitaliserings och IT-verksamhet.
- God förståelse för komplexa IT-miljöer, systemintegrationer, digitala lösningar och cybersäkerhet.
- Kunskap om projektstyrningsmodeller och erfarenhet av portföljstyrning.
Meriterande är:
- Erfarenhet av upphandling enligt LOU.
- Erfarenhet från kommunal eller offentlig verksamhet.
Vi söker dig som har förmågan att se helheten och omsätta politiska mål till både strategiska och operativa planer. Du är en drivande och lyhörd ledare som kan leda och utveckla verksamhet och medarbetare för att nå uppsatta mål. Du skapar goda relationer genom en stark kommunikativ förmåga.
Du arbetar tillitsbaserat och når resultat genom ett inkluderande och förtroendeskapande ledarskap som får medarbetare och kollegor att bidra till helheten.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga i urvalet vid denna rekrytering!
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen att skicka in din ansökan senast den 8 mars 2026.
Slutkandidat i denna rekrytering kommer att genomgå en bakgrundskontroll.
Vid frågor hör gärna av dig till tf. digitaliserings- och chef namn på catarina.ericsson@solna.se
eller avdelningschef maria.ronnberg@solna.se
.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/554". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Stadsledningsförvaltningen, Digitalisering och IT enheten Kontakt
Catarina Ericsson 087463027 Jobbnummer
9757936