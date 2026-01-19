Digital Workplace Manager till Ramudden Global
2026-01-19
Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Ramudden Global.Om företaget
Ramudden Global är en ledande leverantör av temporära trafiksäkerhetslösningar (TTM) för samhällskritiska infrastrukturprojekt. Bolaget erbjuder en kombination av uthyrning av TTM-säkerhetsutrustning, digitala teknologier och specialiserade tjänster i sina verksamheter.
Med över 5 000 anställda i 13 länder och en årlig omsättning som överstiger 1 miljard euro drivs Ramudden Globals tillväxt av ett tydligt uppdrag: att se till att människor kommer hem säkra varje dag. Detta uppdrag genomsyrar hela organisationens arbete och speglar ett starkt engagemang för säkerhet - för medarbetare, kunder och allmänheten.
Företaget främjar en kultur präglad av innovation och delad kunskap, där utveckling av praktiska lösningar och ansvarsfull styrning uppmuntras. I grunden strävar Ramudden Global efter att vara en omtänksam och positiv kraft för en tryggare värld. Dina arbetsuppgifter
I rollen som Digital Workplace Manager ansvarar du för att driva och vidareutveckla vårt Managed Workplace-område. Du säkerställer att våra arbetsplatstjänster fungerar stabilt, säkert och effektivt, samt att användarupplevelsen kontinuerligt förbättras i linje med krav på säkerhet, governance och compliance.
Du arbetar nära Head of IT Infrastructure & Security och omsätter strategier och riktlinjer till operativ leverans. Rollen omfattar både daglig styrning av tjänsterna och utvecklingsarbete inom exempelvis M365, ITSM, endpoint management och IAM-relaterade processer. En central del av uppdraget är även att säkerställa kvalitet i leveransen från externa leverantörer samt att driva förbättringar i kostnadseffektivitet och servicekvalitet.
Du ansvarar för uppföljning av tjänsteprestanda, hantering av risker och att dokumentation, standarder och operativa rutiner hålls uppdaterade och efterlevs.
Dina främsta ansvarsområden:
Säkerställa stabil och säker drift av Managed Workplace-tjänster
Koordinera incident-, problem- och förändringshantering kopplat till arbetsplatstjänster
Driva livscykelhantering av plattformar, klientmiljö och centrala verktyg
Säkerställa governance, efterlevnad och dokumentation inom området
Hantera och följa upp leverantörer samt kravställa på kvalitet, SLA och kostnadseffektivitet
Initiera och driva förbättringar, både projekt och förvaltning inom M365, ITSM, användarupplevelse, standardisering och automation
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Djup kunskap inom Digital Workplace och M365
Erfarenhet av att arbeta med externa leverantörer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av IT-transformation och förändringsledning
Kunskap om moderna samarbetsverktyg och molnbaserade plattformar
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har en stark förmåga att koordinera och driva förbättringsarbete. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med både tekniska och icke-tekniska intressenter. Dessutom trivs du med att arbeta i en internationell miljö och har ett naturligt fokus på kvalitet och säkerhet.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
