Digital marknadskoordinator
Vi söker en Digital marknadskoordinator till ett Life Science-bolag. En operativ roll med fokus på produktion, noggrannhet och regelefterlevnad i en dynamisk miljö med öppen kommunikation. Välkommen in med din ansökan, vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Vår kund är ett etablerat bolag inom Life-Science som verkar i en kvalitets- och regelstyrd miljö med höga krav på noggrannhet. Vi söker dig som är i början av din karriär inom digital marknadsföring och vill ta dig an rollen som Digital Marknadskoordinator. Tjänsten innebär att löpande arbeta med att koordinera och publicera innehåll, stötta teamet i det dagliga marknadsarbetet och säkerställa att leveranser sker i tid och med hög kvalitet. Detta genom att anpassa, kvalitetssäkra och publicera digitalt marknadsmaterial enligt gällande processer, riktlinjer och regelefterlevnad. Detta är en roll som passar dig som trivs att arbeta operativt med produktion i en dynamisk miljö. Du kommer ingå i Customer Excellence teamet, och rapporterar till Customer Excellence Director och din arbetsledare kommer att vara Customer Excellence Business Partner - Digital Excellence.
Du erbjuds att bli en del av en strukturerad och samarbetsinriktad miljö där tydliga arbetssätt står i fokus. Kunden erbjuder en utvecklande arbetsplats med goda möjligheter att växa i din roll, samt en gedigen introduktion inklusive compliance-träning.Dina arbetsuppgifter
Uppdatera, editera och bygga sidor i CMS (Adobe Experience Manager)
Arbeta hands-on med SEO, Google Ads och Google Tag Manager
Producera enklare banners utifrån färdig design och copy
Uppdatera texter, såsom läkemedelsinformation, och säkerställa compliance
Säkerställa att digitalt innehåll följer gällande lagar och regler
Delta i långsiktiga projekt relaterade till webbplatser
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom marknadsföring eller Business Administration
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Har god förståelse för digital marknadsföring
Har god system- och datavana, inklusive Microsoft Office och Excel
Har kunskap inom SEO
Har grundläggande kunskaper i filmredigering (enklare klipp och editering)
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av en liknande roll sedan tidigare.
Kunskap om Google Ads, Google Search Console, Google Tag Manager och Google Looker
Förståelse för AIO
Grundläggande förståelse för HTML (ej krav på kodning)
Erfarenhet av Pivottabeller i Excel.
Erfarenhet inom UX/UI
Språkkunskaper i tal och skrift på danska och norska.
Som person är du strukturerad, nyfiken och lösningsorienterad - med en stark vilja att utvecklas i din roll. Du kommunicerar tydligt, prioriterar dina uppgifter och vågar ställa frågor när något är oklart. Du har ett noggrant och strukturerat arbetssätt och lämnar inget åt slumpen, utan säkerställer alltid att du levererar uppgifter av hög kvalitet. Du trivs med att samarbeta, är trygg i att hantera flera uppgifter samtidigt och har lätt för att hålla ordning även när tempot är högt. För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Hjälpsam
Social
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HFWRKK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
