Digital marknadsförare som älskar it.
Sjöbogården Cat & Dog AB / Webbmasterjobb / Malmö Visa alla webbmasterjobb i Malmö
2026-08-04
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Digital e-handels- och marknadskoordinator till Sjöbogårdens Cat & Dog AB
Om Sjöbogården
Sjöbogården Cat & Dog AB är en etablerad grossist och distributör av djurfoder och tillbehör. Företaget grundades 2002 i Sjöbo, Skåne, och har idag lager och kontor i Malmö.
Vi levererar bland annat hundfoder, kattfoder, hästfoder, fågelfoder, fiskfoder, akvarieprodukter, djurgodis och kompletterande produkter till återförsäljare och zoobutiker över hela Sverige.
Vårt mål är att erbjuda kvalitativa och näringsrika produkter till konkurrenskraftiga priser.
Nu söker vi en driven och lösningsorienterad person som vill ta en central roll i vårt arbete med e-handel, digital marknadsföring, produkter, orderhantering och interna projekt.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Du arbetar nära företagets säljare, lager, administration och ledning. Du har även kontakt med externa webbutvecklare, systemleverantörer, samarbetspartners och kunder.
Rollen kombinerar bland annat:
e-handel
digital marknadsföring
produktadministration
orderhantering
säljsupport
projektledning
teknisk felsökning
kund- och produktdata
Du blir en viktig länk mellan flera delar av verksamheten och fungerar i många situationer som spindeln i nätet.
Arbetsdagarna kan se väldigt olika ut. Ena stunden hanterar du ordrar och hjälper en säljare, nästa stund uppdaterar du produkter i webshopen, skapar en kampanj, felsöker ett webbproblem eller samordnar ett projekt med externa utvecklare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
E-handel och webbshop
Du kommer bland annat att:
uppdatera och utveckla företagets webbshop
arbeta med produkter, kategorier, priser, bilder och produkttexter
lägga upp nya produkter och kunder
säkerställa att produktinformation och kunduppgifter är korrekta
hantera kampanjer och produktpresentationer
rensa, dölja och strukturera produkter
optimera produktbilder och innehåll för bättre prestanda
arbeta med enklare SEO och synlighet i sökmotorer
identifiera problem i webshopen och följa upp att de blir lösta
samarbeta med webbutvecklare kring integrationer, funktioner och förbättringar
Orderhantering och administration
En del av rollen innebär att stötta den dagliga verksamheten genom att:
hantera och släppa ordrar
registrera manuella ordrar vid behov
arbeta med webshopordrar och ordrar från andra försäljningskanaler
kontrollera priser, rabatter, adresser och leveransdatum
arbeta i affärssystem och andra administrativa system
lägga upp och uppdatera kunder
hantera kund- och produktdata
skapa och underhålla Excel-listor
hjälpa till med prislistor, presentationer och annat försäljningsmaterial
Marknadsföring och innehåll
Du kommer även att arbeta med företagets digitala närvaro genom att:
planera och skapa innehåll för sociala medier
publicera och schemalägga inlägg
skapa innehåll för Instagram, TikTok och andra relevanta kanaler
arbeta med nyhetsbrev och e-postmarknadsföring
bygga kampanjer i exempelvis Mailchimp
skriva produkttexter, annonstexter och kampanjbudskap
ta fram bilder, filmer och enklare grafiskt material
analysera innehåll och utveckla företagets digitala kommunikation
planera tävlingar, sponsring och samarbeten med innehållsskapare
bidra med idéer kring produkter, förpackningar, kampanjer och varumärke
Projektledning och samordning
Rollen innebär också att du:
tar emot och driver nya projekt som uppstår i verksamheten
samlar in information från olika personer
prioriterar och följer upp uppgifter
samordnar kontakt mellan säljare, lager, administration och externa leverantörer
dokumenterar problem och föreslagna lösningar
testar nya funktioner och arbetssätt
driver förbättringsprojekt inom webb, system, produkter och marknadsföring
ser till att uppgifter inte faller mellan stolarna
Tidigare arbete i rollen har exempelvis omfattat orderhantering, produktadministration, säljsupport, webbfelsökning, nyhetsbrev, sociala medier, produktpresentationer, kundregister, hemsidekartor, bildoptimering och kommunikation med utvecklare.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är nyfiken, initiativrik och lösningsorienterad. Du tycker om att ta tag i saker och väntar inte alltid på att någon annan ska tala om exakt hur en uppgift ska lösas.
Du behöver kunna växla mellan administrativa, kreativa och problemlösande arbetsuppgifter. Du ska även vara bekväm med att flera projekt kan pågå samtidigt.
Vi tror att du:
är strukturerad och noggrann
är självgående och ansvarstagande
tycker om att lösa problem
har lätt för att lära dig nya system
är kommunikativ och samarbetsinriktad
kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter
trivs med en bred och varierande roll
har ett öga för detaljer
är prestigelös och beredd att hjälpa till där det behövs
ser möjligheter när andra ser hinder
kan driva en uppgift från start till mål
är bekväm med att arbeta både kreativt och administrativt
Vi ser gärna att du har erfarenhet av
digital marknadsföring
e-handel eller administration av webbshop
WooCommerce eller liknande e-handelsplattform
sociala medier och innehållsproduktion
nyhetsbrev och e-postmarknadsföring
produktadministration
orderhantering
kundservice eller säljsupport
Excel, PowerPoint och Microsoft 365
grafiska verktyg som Canva eller Adobe
arbete med webbtexter och produktbeskrivningar
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Business Central eller andra affärssystem
Stockfiller eller liknande orderplattformar
WordPress
Mailchimp
SEO och SEM
Google Analytics eller andra analysverktyg
Meta Business Suite
TikTok och Instagram
bild- och videoredigering
produktfotografering
kontakt med webbutvecklare
teknisk felsökning av webbshoppar och systemintegrationer
projektledning
B2B-handel eller grossistverksamhet
djurfoder, zoofackhandel eller närliggande branscher
Språk
Du behöver:
behärska svenska mycket väl i tal och skrift
ha goda kunskaper i engelska
Vi erbjuder
Hos Sjöbogårdens får du:
en bred och utvecklande roll
stor variation i arbetsuppgifterna
möjlighet att påverka företagets digitala utveckling
möjlighet att driva egna idéer och projekt
nära samarbete med säljare, lager och ledning
korta beslutsvägar
en arbetsplats med starkt fokus på djur, produkter och kundrelationer
möjlighet att kombinera marknadsföring, e-handel, administration och problemlösning
Anställningsinformation
Omfattning: Heltid
Placering: Sjöbogårdens kontor i Malmö, Östra Hamnen Malmö
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv, din erfarenhet och varför du tror att du skulle passa i rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
via mejl
E-post: info@sjobogarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Digital Marknadsförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbogården Cat & Dog AB
(org.nr 556699-9644) Arbetsplats
Müllers Försäljnings AB, Svenska Jobbnummer
10022075