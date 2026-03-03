Digital Marketing Specialist på heltid
Vill du utvecklas i en operativ roll inom digital marknadsföring och få in en fot i en ledande mediekoncern? Vi söker dig som drivs av att skapa och genomföra marknadsaktiviteter som gör skillnad. Läs mer nedan och ansök idag, då start är omgående!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Academic Work söker för kunds räkning en Digital Marketing Specialist. Uppdraget är på heltid och sträcker sig initialt till årsskiftet med chans till förlängning.
Du blir en del av B2C-organisationen och tillhör kampanjteamet om 15 kollegor. Teamet ansvarar för att planera, producera och följa upp marknadsaktiviteter i egna digitala kanaler.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund.Dina arbetsuppgifter
Som Digital Marketing Specialist ansvarar du för att skapa, implementera och följa upp digitala marknadsaktiviteter och arbetar primärt i kundens egna kanaler och driver kampanjarbete från idé till publicering och uppföljning. Rollen är huvudsakligen operativ och innebär ett nära samarbete med flera kontaktytor internt.
Du kommer bland annat att:
Skapa och implementera digitala marknadsaktiviteter i egna kanaler
Lansera nya produkter , erbjudanden och kampanjer
Följa upp resultat, analysera och vidareutveckla marknadsaktiviteter för att nå teamets mål och budget
Löpande utvärdera och optimera aktiviteter inom ansvarsområdet
Säkerställa god samverkan inom och mellan team samt med intressenter
Vi söker dig som
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet
Har arbetslivserfarenhet inom digital marknadsföring
Har avslutad eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller annat vi bedömer likvärdigt
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av CRM-system
Har arbetat med uppföljning och analys av marknadsaktiviteter
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är självgående och tar ägandeskap för dina arbetsuppgifter. Du har en god strukturell förmåga, är noggrann och trivs i en snabbföränderlig miljö. Som person är du problemlösande och analytisk med ett affärsmässigt tänk. Du är en lagspelare som samarbetar väl med andra, samtidigt som du har förmågan att driva ditt eget arbete framåt.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
