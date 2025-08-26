Digital insatsplanerare hemvård
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotenehttps://www.youtube.com/watch?v=nCtx-cGrzis
Digital insatsplanerare hemvård
Vi söker en digital insatsplanerare som vill vara den viktiga länken mellan brukare, personal och chefer inom vår hemtjänst.
Du kommer att ingå i ett team och tillsammans kommer ni att planera insatser i vårt planeringssystem för kommunens hemvårdspersonal.
Arbetet innebär:
Du kommer att vara vår spindel i nätet och se till att allt flyter på smidigt - från planering av personal och insatser till samordning med brukare och anhöriga. Med hjälp av digitala system ser du till att rätt person är på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Du planerar dagligen in insatserna som biståndsenheten beviljat och som hemvårdspersonalen sen genomför. Planeringen sker efter verksamhetens behov och består förutom de insatser som inryms i socialtjänstlagen även av resor och kringtid. Din planering resulterar i individuella dagsscheman som hemvårdspersonalen sedan följer. Du kommer att ha flera kontaktytor, däribland kontinuerlig dialog med chef och administratörer för uppdatering av planering och bemanningssituation.
Vem är du?
Du trivs i en roll där du får organisera och strukturera Du har erfarenhet av vård, bemanning och/eller administration Du är lösningsorienterad och får saker att hända Du gillar att samarbeta och har en positiv inställning Du är noggrann och ordningsam med förmåga att hantera snabba förändringarPubliceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
Vi söker dig med minst gymnasieutbildning (3 år), Utbildning inom administration eller arbetsledning är meriterande. Du ska ha erfarenhet av bemanningsplanering och personaladministration. Du ska också ha god datavana och erfarenhet av digitala bemannings- och planeringssystem. Det är meriterande om du har erfarenhet från Lifecare planering
Eftersom du kommer att ha många kontakter både via mail och telefon krävs goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Vi ser också att du strukturerad och snabbt kan sätta dig in i olika system.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett graviditetsvikariat på 100% med start i januari 2026 eller enligt överenskommelse och sträcker sig över ett år, med eventuell möjlighet till förlängning.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så sök redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
