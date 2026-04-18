Digital Growth Specialist till Taco Bar
Aronsson, Patrick / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-04-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aronsson, Patrick i Stockholm
Taco Bar är en svensk taco- och texmexkedja som funnits sedan 1983. Med nöjda kunder, ett starkt koncept och ett välfungerande franchisesystem omfattar kedjan idag 50 restauranger runt om i Sverige.
Nu söker vi en Digital Growth Specialist som vill vara med och utveckla vårt erbjudande till nästa nivå. I den här rollen får du en central position där du arbetar både strategiskt och operativt med att utveckla vår affär i digitala kanaler - från app och lojalitetsprogram till deliveryplattformar.
Om rollen
Som Digital Growth Specialist hos oss ansvarar du för att driva och utveckla vår digitala försäljning. Du arbetar nära både marknad, drift och externa partners för att säkerställa att vårt erbjudande är attraktivt och lönsamt i alla kanaler.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
Driva, utveckla och optimera försäljningen i Taco Bars app - från erbjudande och innehåll till konvertering
Utveckla och förbättra vårt lojalitetsprogram
Maximera försäljningen i deliverykanaler som Foodora, Uber Eats m.fl.
Säkerställa rätt sortiment, prissättning och kampanjer i både app och deliveryplattformar
Följa upp, analysera och dra insikter från försäljning, nyckeltal och kundbeteenden
Initiera och driva förbättringar inom drift, marknadsföring och försäljning
Säkerställa att kampanjer och initiativ implementeras i hela kedjan och fungerar väl i restaurangdriften
Vem är du?
Du är en strukturerad och analytisk person som snabbt kan sätta dig in i komplex information. Du drivs av att skapa tillväxt och gillar att arbeta datadrivet för att nå konkreta resultat.
Du är nyfiken, lösningsorienterad och vågar testa nya idéer. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för att få saker att hända. Du trivs i en roll där du får samarbeta brett, men också driva ditt eget arbete framåt.
Vi tror att du är:
Kommersiellt driven och resultatorienterad
Analytisk och datadriven
Tekniskt intresserad och skicklig på att omsätta data till affärsnytta
Självgående med hög genomförandekraft Publiceringsdatum2026-04-18Kvalifikationer
Högskole- eller universitetsutbildning, eller motsvarande erfarenhet
Cirka 3-6 års erfarenhet från en liknande roll
Erfarenhet av att arbeta med och utveckla försäljning via deliveryplattformar (Foodora, Uber Eats m.fl.)
God systemvana och trygghet i digitala verktyg och plattformar
Erfarenhet av samarbete med både interna och externa partners
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift Om tjänsten
Tjänsten är på heltid och på plats hos Taco Bar. Uppdraget är tidsbegränsat till sista december med start omgående, eller enligt överenskommelse. Det kan finns möjlighet till förlängning.Så ansöker du
Känner du igen dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer görs löpande så vänta inte med din ansökan. Skicka ett mejl till ansvarig rekryterare Patrick Aronsson, info@modulsthlm.se
och berätta om dig själv. Du kan också sända in din ansökan genom att registrera dig i JobbModulen på modulsthlm.se. Skriv i så fall att din registrering specifikt gäller ansökan till Taco Bar. För att din ansökan ska behandlas måste du bifoga samtliga delar nedan:
• Ditt CV i en pdf-fil eller länk
• Personligt brev
• Ditt löneanspråk i form av månadslön.
Detta är ett konsultuppdrag via Modul Sthlm. Vi intervjuar löpande för att kunna tillsätta tjänsten så snart som möjligt så vänta inte med din ansökan. För mer information om tjänsten får du gärna kontakta Patrick Aronsson på info@modulsthlm.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
E-post: info@modulsthlm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taco Bar".
Detta är ett heltidsjobb.
111 45 STOCKHOLM
Taco Bar
Rekryteringsansvarig
Patrick Aronsson info@modulsthlm.se 070-3851100
9862692