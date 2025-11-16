Digital Growth Predator - Only results matter
Ecareer AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-11-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecareer AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Lidköping
, Halmstad
eller i hela Sverige
Digital Growth Predator - Only Results Matter Göteborg | Heltid | Start omgående
Nordic Investin Group söker inte en vanlig marknadsförare. Vi söker en Digital Growth Predator - en person som lever för tillväxt, tänker i siffror och älskar att skapa digitala resultat på en nivå som andra inte klarar av. Du ska inte bara exekvera. Du ska äga resultatet och ta våra digitala satsningar till nästa nivå.
Nordic Investin Group består av över 20 snabbväxande varumärken inom utbildning, tech, konsulting och affärsutveckling. I den här rollen arbetar du inte med ett enda brand, utan ett helt ekosystem av bolag som konstant behöver nya SEO-strategier, funnels, content, kampanjer och dataanalyser. Du blir en central del av ett high-performance team där tempo, ambition och ansvar är normen.
Ditt uppdrag är att bygga vår digitala tillväxtmotor. Det innebär att du ansvarar för SEO-arbetet genom att utveckla strategier, skapa content som driver trafik och konvertering och bygga strukturer som snabbt går att skala. Du driver även performance marketing genom kampanjer i Meta, Google, TikTok och andra relevanta plattformar där du optimerar ROAS, förbättrar CPA och skalar det som fungerar. Du arbetar samtidigt datadrivet med tracking, attribution och analys för att hitta möjligheter och flaskhalsar, som du sedan själv löser. Du initierar, genomför och levererar utan att behöva vänta på instruktioner.
Vi söker en person med high-performance DNA. Du är analytisk, snabb, ansvarstagande och extremt drivande. Du motiveras av att se siffror förbättras och av att leverera konkreta resultat. Du vill utvecklas snabbt, tar eget ansvar och vågar ta beslut. Du behöver inte ha tio års erfarenhet, men du måste ha energi, hunger och en stark vilja att vinna.
Vi erbjuder en roll med stort ansvar och möjlighet att påverka flera bolags digitala framtid. Du får arbeta nära ledning och beslutsfattare och du får frihet att forma strategier, system och tillväxtprocesser. Hos oss får du utvecklas i takt med din egen kapacitet och ambition.
Om du vill vara en del av en miljö där resultat är viktigare än ord, där tempo är en naturlig del av vardagen och där du kan skapa stor påverkan på kort tid, skicka din ansökan till oss via annonsen. Bifoga gärna ditt CV, en kort presentation samt exempel på resultat du skapat inom SEO, content, performance eller growth.
Rekryteringsprocessen är utformad för att gå snabbt och effektivt. Vi börjar med en första intervju där vi lär känna dig, din drivkraft och hur du arbetar. Därefter får du ett arbetsprov som speglar de faktiska uppgifter rollen innebär. Vi tar även referenser och genomför en fördjupad dialog kring resultat, arbetssätt och förväntningar. För oss är tydlig kommunikation åt båda håll avgörande genom hela processen - vi förväntar oss att du återkopplar snabbt, är transparent och att du tar ansvar för att processen hålls framåt. Samma gäller från vår sida. Målet är att hitta rätt person på rätt sätt, med en rekrytering som bygger på ärlighet, tempo och professionell dialog.
Only results matter. Är du personen som levererar dem? Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), http://www.ecareer.se Arbetsplats
ecareer Jobbnummer
9606741