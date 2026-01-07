Digital Art Director
Mizetto AB / Formgivarjobb / Kalmar Visa alla formgivarjobb i Kalmar
2026-01-07
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mizetto AB i Kalmar
Mizetto är ett internationellt familjeägt designföretag från Småland med stora idéer, djärva former och kreativa samarbeten.
Mizetto står för stolt lokal produktion och tradition i form av rötter i trä- och möbelriket Småland, men ambitionen sträcker sig långt utanför Skandinaviens gränser. Med lekfull, flexibel och lättillgänglig design är målet att influera och möblera arbetsplatser och kontor världen över.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Du kommer att leda den visuella och kreativa processen för digitala kampanjer, webbplatser och innehåll, utvecklar koncept, styr design och använder designverktyg för att säkerställa att kommunikationen når målgruppen effektivt och driver affärsmål. Planera och genomföra PR- aktiviteter såsom pressutskick, event, pop-ups och samarbeten med stylister och media samt utvärdera initiativen. Rollen är strategisk och kräver djup förståelse för digitala kanaler och användarbeteenden.
Det är viktigt för oss att du är en kreativ ledare och en praktisk designer som säkerställer att vår digitala närvaro är attraktiv, funktionell och affärsdriven.
Vad erbjuder vi?
Ett utmanande jobb i ett företag i snabb tillväxt med stora möjligheter till personlig utveckling. En god arbetsmiljö, präglad av entreprenörsanda, öppenhet, ansvarstagande och ett sympatiskt team-minded inställning till problemlösning.
Den idealiska kandidaten kommer att ansluta sig till ett internationellt företag av ambitiösa och passionerade människor, drivna av viljan att lägga till nya perspektiv till arvet från skandinavisk design.
Vi söker nu en passionerad och strategisk Digital AD med placering i Kalmar.
Utbildning / erfarenhet / egenskaper
• Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Omfattande erfarenhet som Art Director, helst inom designbranschen med en stark portfolio som visar på både strategisk höjd och tekniskt utförande
• Hög nivå av kulturell medvetenhet med intresse för konst, mode och design - både stillbilder och rörelse.
• Stark kommunikations- och presentationsförmåga.
• Erfarenhet av PR-arbete och eventplanering
• Flytande svenska och engelska i såväl tal som skrift, övriga språk är meriterande.
Tjänsten tillsätts löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Email
E-post: hr@mizetto.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mizetto AB
(org.nr 556663-0777)
Engelska Vägen 5 (visa karta
)
393 56 KALMAR Kontakt
Malin Muskala malin@mizetto.com 0706471404 Jobbnummer
9670532