Dietist på Lindesberg lasarett
Region Örebro län / Dietistjobb / Lindesberg Visa alla dietistjobb i Lindesberg
2026-07-13
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Trött på att vara anonym på ett jättesjukhus? På Lindesbergs lasarett blir du snabbt en nyckelperson i vårt team. Här får du en unik bredd i ditt yrkesutövande och jobbar nära både patienter och kollegor.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
• Bredd: Självständigt arbete inom medicin, ortopedi, dialys och mottagning.
• Avancerad nutrition: Allt från kostråd till enteral och parenteral nutrition.
• Lagarbete: Tät samverkan med övrig vårdpersonal där din expertis efterfrågas och värderas.Kvalifikationer
• Är legitimerad dietist (meriterande med kunskap inom dysfagi och enteral och parenteral nutrition).
• Trivs i ett mindre, sammansvetsat team där alla hjälps åt.
• Har ett personcentrerat arbetssätt och sprider positiv energi.
• Vi lägger stor vikt på personlighet samt på egenskaper som samarbetsförmåga, teamarbete, initiativ-och ansvarsförmåga samt flexibilitet.Så ansöker du
Tillträde 2026-10-12 eller enligt överenskommelse.
Välkommen till Länsdietistenheten - vi ser framemot din ansökan! Vi vill att du ska känna dig välkommen till oss, som ny erbjuds du handledning, och yrkesnätverk.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Länsdietistenheten ingår i verksamhetsområde hälsoprofessioner som är en nystartad länsklinik. I verksamhetsområdet arbetar logopeder, dietister, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, psykologer, undersköterskor och administratörer.
Lindesbergs lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Hos oss hittar du det mindre sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:563". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Lindesberg Kontakt
Verksamhetschef
Anette Forsberg anette.forsberg@regionorebrolan.se 019-602 23 04 Jobbnummer
10000960